Geolocalizzati e ricondotti alle auto 3 escursionisti a Celle Macra, incidente stradale a Cervasca

CUNEO CRONACA - Riceviamo dai vigili del fuoco di Cuneo e pubblichiamo: “Sono state geoLocalizzate dai pompieri le tre persone disperse a Celle Macra nel pomeriggio di domenica 9 maggio.

Gli escursionisti avevano perso il sentiero in località Palent. Una volta localizzati sono stati recuperati e ricondotti alle auto dalla squadra SAF di Cuneo e volontari di Busca.

Altro intervento dei pompieri nella prima serata di domenica 9 maggio per un incidente stradale in via Passatore a Cervasca.

Un’auto è uscita di strada e una persona è rimasta incastrata al suo interno. La persona è stata liberata dai vigili del fuoco di Cuneo e affidata alle cure del 118”.