Gennaio, il 2026 comincia tra coraggio, scelte e opportunità: l'oroscopo di Fiorella

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di gennaio 2026 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

La vostra caratteristica principale è il coraggio, ne avete da vendere, ma l' impulsività e l'impazienza, vi spingono ad aprire la porta di gennaio con la pretesa di vedere subito cosa c'è oltre. Eccovi accontentati: al di là della porta gli astri vi invitano a fare un passo diverso, non frenato, ma più consapevole. Vi ammoniscono: “Prima di correre, guardate bene dove volete andare”. Ascoltate il vostro intimo forse, in fondo in fondo, adesso cercate ordine, chiarezza, e prima di agire, sentite il desiderio di selezione. Tranquilli non è debolezza: è maturità! Ben venga la ventata di energia, ma è cosa buona e giusta, impiegarla con cognizione di causa. Dedicatevi pure al progetto che più vi entusiasma, ma non distraetevi, concentratevi solo su di esso, mantenete la rotta che vi condurrà in un porto sicuro. Scegliendo con calma, il lavoro procederà senza intoppi, ergo, non fatevi lusingare da chi vi propone progetti inconcludenti che si rivelerebbero solo una perdita di tempo. Non buttate ai pesci le vostre straordinarie capacità. Rassicuratevi che state mettendo le basi solide per un futuro migliore. Pensierino: “Chi domina gli altri è forte, chi domina se stesso è potente".

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

L'inizio dell'anno apre la porta al vostro senso di concretezza, stabilità e anche di eleganza di modi e di pensieri. Non mancano riconoscimenti e apprezzamenti sulla vostra persona, come sul vostro lavoro. Tuttavia in questo periodo sentite il bisogno di fare un punto sulla situazione generale: iniziate a sottrarre ciò che toglie stimoli e tempo, per dedicarvi a solidificare la vostra posizione, sia personale che lavorativa. Forse state entrando in una bolla dove spaziate con la mente, senza rumori, anzi senza schiamazzi di persone che vi infastidiscono e vi deconcentrano. Alla ricerca dell'essenziale, vi proiettate su un modus vivendi più semplice, meno frenetico, un modo di estraniarvi dal mondo paonazzo, e per ritrovare la vostra energia vitale. Riposo, da non confondere con la pigrizia, anzi, da considerare come un arricchimento. La vostra forza non è la velocità, ma la costanza intelligente. Sul lavoro, a fronte di troppe richieste, aspettative, o scadenze, imparate a dire qualche no, non per egoismo ma per rispettare la vostra natura. Sarà un ottimo investimento per il futuro. Pensierino: “Non rovinare ciò che hai, desiderando ciò che non hai”. - Epicuro.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Entrate nel nuovo anno affacciati a una finestra aperta su tutto ciò che vi stimola, grazie alla vostra natura mobile, curiosa e brillante. E' un dono, ma per certi versi è anche una trappola, rischiate di aprire troppe porte, dove alcune non portano da nessuna parte. Fate un atto di coraggio: cominciate a scegliere. Siete in grado di scartare ciò che non va detto, non va iniziato, e non va condiviso. Compiuto questo atto eroico – il più difficile per voi – la vostra mente, come un laser agisce precisa, creativa e potentissima. Ridate forma ai vostri pensieri, non per chiudere, ma mettere ordine nelle idee, nei contatti, cambiate modo di relazionarvi. Sottraete, eliminate ciò che crea caos, confondendo il buono con il cattivo. Sollecitati da continue intuizioni, collegamenti, soluzioni, sforzatevi di incanalare queste energie senza eccedere, sappiate fermarvi. Evitate la dispersione . Pensierino: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. - Seneca.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Entrate nel nuovo anno come chi apre lentamente una finestra che è stata chiusa da tempo. Grazie alla vostra natura sensibile, intuitiva, e protettiva avvertite i cambiamenti prima degli altri. Il vostro profondo vi suggerisce di ascoltare la voce interiore che vi incita mettere in atto un cambiamento importante: fare assolutamente chiarezza. Così facendo alleggerite il vostro animo, denso di troppe emozioni custodite, e di preoccupazioni accumulate lasciate in un cantuccio. Adesso è il momento giusto per aprirvi, confidatevi con un amico, per una volta fatelo, voi che avete sempre custodito gli altrui segreti, per mettere ordine nelle vostre emozioni. Tranquilli, non è vulnerabilità: è maturità emotiva. Scegliete con cura le persone per scambiare pensieri profondi, intanto leggeri e sereni, godete della belllezza della natura, proteggerete così la vostra sensibilità, senza chiudercvi in voi stessi. Pensierino: “A volte il cuore vede ciò è invisibile agli occhi”.- Pablo Neruda.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

Gli astri vi invitano a fare il vostro ingresso nel nuovo anno con una forza di diversa natura: meno ruggita, ma più calorosa. Sarete sempre voi stessi, senza forzare, senza impressionare, senza cercare applausi, a sprigionare il vostro magnetismo. Ascoltando un po' di più, e guidando un po' meno, illuminerete gli altri senza comandare. Intanto, concedetevi un po' di tregua, trovate un ritmo più morbido per recuperare l'energia che elargite in modo smisurato. Anche se non siete sempre al massimo, brillate sempre con intensità. Sul lavoro si profila un'ottima possibilità di diversificare la vostra leadership, ossia che sia collaborativa, per una volta non solitaria. Un'esperienza positiva che evidenzia la vostra capacità di ascoltare anche gli altri per raggiungere il non plus ultra in un progetto, mettendo in campo un altro merito: la sottile diplomazia. Pensierino: “Sii te stesso, non c'è nulla di più grande.” – Goethe.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

Aprendo la porta verso il nuovo anno, c'è un atteggiamento che gli astri vi suggeriscono: abbandonare quel desiderio di perfezione. Difficilissimo per voi, che notate persino le crepe nei muri, quando gli altri a malapena notano la casa. La vostra forza non consiste nel controllo eccessivo ma nella cura intelligente: ossia distinguere ciò che merita attenzione da ciò che non la merita affatto. Sul lavoro impegnatevi ad adottare una forma di “artigianato” dell'anima, quindi, eseguire con passione sì, ma senza eccedere nelle rifiniture, che a volte sottraggono spontaneità. La vostra mente è un laboratorio sempre acceso, ma è cosa buona e giusta per voi, iniziare a fare una selezione: non tutto va sistemato, va bene com'è, inoltre non tutte le persone meritano il vostro aiuto. Questo nuovo atteggiamento verso la vita, non vi consuma, bensì vi orienta su ciò che vi nutre; date valore ai gesti, piccoli e ripetuti. Pensierino: “La perfezione non si raggiunge quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere”. - Antoine de Saint-Exupéry.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Per voi aprire il nuovo anno significa la ricerca di un riequilibrio silenzioso, come il gesto di raddrizzare un quadro storto. La vita vi invita a riascoltare il vostro centro, per distinguere quali pesi state portando per scelta e quali per abitudine. Non è tempo di compromessi stanchi, è tempo di scelte che vi somiglino. Date valore al vostro tempo come si dà a una risorsa preziosa. Non dite sì, quasi come un riflesso, prima chiedetevi se un impegno vi nutre o vi svuota. La vostra energia è un bene che non va sciupato. Imparate a tollerare il conflitto in modo leggero: non evitatelo, affrontatelo con grazia, la vostra voce merita spazio. Coltivate tutto ciò che respira bellezza, vi riconcilia con la vita. Siete accoglienti, diplomatici, luminosi, tuttavia, circondatevi anche di persone che vi sappiano concedere un momento di imperfezione. Pensierino: “La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri”. - Marco Aurelio

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

Iniziate l'anno senza fragore, come un lento chiarirsi delle acque, una sorta di decantazione. Anche se non temete la verità, a volte la nascondete perfino a voi stessi. Adesso è l'occasione giusta per guardarvi dentro senza giudicarvi, dovete solo riconoscervi. Avete un radar emotivo potente che usate per capire gli altri, ora usatelo anche per voi: riconoscere un'emozione è già un atto di guarigione, quindi, lasciate andare cose del passato che vi hanno turbato. Nel lavoro la creatività vi aiuta a trasformare idee in progetti importanti che mettono le basi per il futuro. La vostra esperienza, maturata grazie al continuo apprendimento in qualsiasi settore, è molto apprezzata da tutti, siete una guida sicura per molte persone nei propri momenti difficili. Avete ancora domande che restano aperte: matureranno da sole. Pensierino: “Conosci te stesso e diventerai libero”. - Plotino.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Entrate nel nuovo anno con il bisogno di riconnettervi con ciò che vi ispira davvero. La fiamma che vi accende, non deve essere per forza un progetto grandioso: basta una scintilla che nasce da un libro, da un luogo che vorreste rivedere. Non è più il sensazionale che vi interessa, bensì è la visione della direzione giusta da prendere, facendo spazio tra le mille distrazioni. Evitate la dispersione, il desiderio è di fare esperienza nella crescita. Vi nutrite di scambi, ma selezionate le persone, evitate conversazioni con chi vi ingabbia in argomenti futili, avete bisogno di allargare le vedute, non di restringerle. Spostatevi meno fisicamente, fatelo con la mente. Nel lavoro rallentate il ritmo, è la costanza a portare buoni risultati, non la velocità. Pensierino: “Chi vuole vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia”. - Paulo Coelho.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Aprite le porte al nuovo anno con una visione di radicamento: come quando si osserva una montagna da lontano e si capisce che non va affrontata tutta insieme, ma passo dopo passo. Voi che vi sentite responsabili per il mondo intero, ora concedetevi un ritmo più umano, più sostenibile per voi. Non è un mese di clamori ma di scelte durature. La vostra forza adesso non sta nel fare di più, ma nel fare meglio. E soprattutto nel riconoscere che anche voi avete diritto alla dolcezza, al riposo, alla cura. Non tutto ciò che secondo voi si “deve fare” è davvero necessario. Scegliete ciò che vi fa crescere non ciò che vi prosciuga. Non dovete per forza essere la roccia per tutti. A volte la vera forza è dire “oggi no”, “oggi mi riposo”, “oggi mi ascolto”. Tranquilli non è debolezza è autenticità. Cercate chi comprende il vostro silenzio, chi interpreta la vostra concentrazione come distanza, chi vi accompagna senza pretendere. Pensierino: “A volte il modo migliore per sostenere il mondo è fermarsi un momento a sostenere se stessi”. - Hermann Hesse.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

La porta del nuovo anno si apre su un periodo di aria nuova, che si insinua piano, che apre le finestre interiori, che vi permetta di vedere ciò che prima era sfocato. Vivete di futuro ma spesso dimenticate di abitare il presente. Gli astri vi chiedono un atto di coraggio: immaginare senza scappare, progettare senza fuggire, sognare restando con i piedi per terra. Chiede troppo? Tuttavia è un periodo che parla di identità, di libertà gentile, di scelte che vi riportino a voi stessi. Comunque, considerato che siete un laboratorio creativo continuo, provate a fermarvi ogni tanto, se respirate date più spazio all'inventiva. Comunque, non è il caso di censurarvi: annotate le idee, potrebbero diventare il progetto di domani. Non serve rivoluzionare tutto, basta un piccolo gesto di cambiamento per farvi stare bene, andando anche lentamente verso qualcosa di nuovo. Pensierino: “La vera libertà consiste nel potere di essere fedeli a sé stessi”. - Ralph Waldo Emerson.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

Per voi che le emozioni arrivano prima delle parole, e che vivete di intuizioni, iniziate il nuovo anno con un risveglio, come quando al mattino aprite una finestra e la luce entra senza fare rumore. Un risveglio che vi invita ad ascoltare voi stessi, a distinguere ciò che sentite davvero, che non vi è stato buttato addosso. E' tempo di cura, di intuizioni che si chiariscono, di desideri che emergono. Nel lavoro non dite sempre di sì, valutate le proposte, scegliete con cura i collaboratori, i soci, dovete difendervi da chi si approfitta delle vostra capacità sfruttandovi. Cercate momenti di silenzio che vi rimettono al mondo, è questione di sopravvivenza emotiva. Soprattutto lasciate andare emozioni del passato che vi turbano, e evitate con fermezza tutto ciò che vi crea confusione, instabilità, ansia. Proteggete la vostra sensibilità come un bene prezioso. Pensierino: “La tranquillità interiore nasce quando smettiamo di cercare fuori ciò che possiamo trovare solo dentro”. -Osho

Fiorella Avalle Nemolis