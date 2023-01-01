Garessio rilancia il Miglio d'Oro: settima edizione il 4 luglio, atteso pubblico da Piemonte e Liguria

SERGIO RIZZO - È ufficiale: la settima edizione del “Miglio d’Oro” si terrà sabato 4 luglio 2026 a Garessio. Una data che molti appassionati hanno già cerchiato di rosso sul calendario, pronti a tornare nel cuore della val Tanaro per uno degli eventi più attesi dell’estate locale.

L’appuntamento del 2025 aveva consolidato la crescita della manifestazione, registrando un’affluenza superiore alle previsioni e confermando un percorso di sviluppo costante. Nel tempo, la rassegna si è strutturata sempre meglio, grazie a un’organizzazione attenta e a una formula capace di unire intrattenimento, spirito di comunità e promozione del territorio.

Il Miglio d’Oro richiama pubblico proveniente non solo dalla provincia di Cuneo e dall’area torinese, ma anche da fuori regione. In particolare, significativa è la partecipazione dalla Liguria, sia dal Ponente sia dal Levante, a testimonianza del legame storico e geografico tra Garessio e la Riviera. La presenza di visitatori provenienti da diverse zone del Piemonte e della Liguria conferma la crescente notorietà dell’iniziativa.

Uno degli elementi distintivi della manifestazione è la trasformazione del centro storico in un grande percorso animato. Per una sera le vie del paese diventano palcoscenico di musica, luci e incontri, dando vita a una festa diffusa che coinvolge tutte le generazioni in un clima di partecipazione collettiva.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione per il tessuto economico locale: esercizi commerciali, bar e associazioni contribuiscono in modo attivo alla riuscita della serata, beneficiando di un significativo afflusso di persone. L’indotto turistico, con ricadute positive su strutture ricettive e ristoranti, conferma inoltre il ruolo strategico della manifestazione per il territorio.

Con l’annuncio ufficiale del 4 luglio 2026 parte dunque il conto alla rovescia verso una nuova edizione che, ‘ça va sans dire’, punta a confermare, possibilmente superare i risultati precedenti, senza perdere l’identità che l’ha resa così apprezzata: la condivisione, entusiasmo e forte senso di appartenenza.

Nei prossimi mesi saranno resi noti ulteriori dettagli sul programma. Nel frattempo, Garessio scalda i motori e guarda all’estate con rinnovato entusiasmo.

Sergio Rizzo