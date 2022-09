CUNEO CRONACA - Intervento dei vigili del fuoco di Garessio, in frazione Cerisola, nella giornata di giovedì 8 settembre, per la liberazione di un daino rimasto aggrovigliato in una corda da arrampicata in una falesia.

Con l'aiuto dei carabinieri forestali e della guardia venatoria - riferiscono i vigili del fuoco - l'animale intrappolato è stato liberato.