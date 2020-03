GARESSIO / Da Huvepharma una soluzione disinfettante per Arpa Piemonte

Una soluzione igienizzante “made in Garessio” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. A donarla ad Arpa Piemonte è stato lo stabilimento chimico-farmaceutico Huvepharma Italia di Garessio. Obiettivo: aiutare enti ed istituzioni a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Per andare incontro alle esigenze evidenziate da Arpa Piemonte, disponendo delle materie prime, abbiamo deciso di produrre nel nostro impianto una soluzione igienizzante – spiega l’amministratore delegato di Huvepharma Italia, ing. Nicola de Risi.

Abbiamo donato e già consegnato, ad ARPA PIemonte per le sedi regionali di Cuneo, Ivrea, Alessandria Grugliasco e Novara, in totale 2.400 litri di soluzione igienizzante.

Altri quantitativi simili saranno consegnati nelle prossime due settimane.

Un altro lotto della stessa soluzione, è stata messa a disposizione dei nostri dipendenti per prelievi personali fino a 5 litri cadauno”.

Huvepharma Garessio ha inoltre donato all’Ospedale di Mondovì, su richiesta di quest’ultimo, tramite la Direzione Sanitaria dell’ASL CN1, 400 tute integrali di tipo Tyvex.

“Lo stabilimento continua a produrre anche dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, perché parte del settore farmaceutico, che rientra tra i settori ritenuti strategici per il Paese – conferma intanto la direzione di Huvepharma Italia – e a tale proposito, ringrazia di cuore tutti i dipendenti dello stabilimento di Garessio, per il senso di responsabilità ed abnegazione con cui, nonostante il difficile periodo che si sta vivendo, stanno garantendo la continuità produttiva.

Grazie a loro, Huvepharma Italia, nel suo piccolo, contribuisce a supportare il settore sanitario Italiano L’impegno prioritario della società è stato e continuerà ad essere quello di garantire anche in questa circostanza, innanzitutto, la salute e la sicurezza dei dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro il più possibile salubre, nel pieno rispetto delle recenti normative (Decreto del Presidente del Consiglio e Protocollo Condiviso) allo scopo emanate. Inoltre Huvepharma Italia ha deciso di contrarre una copertura assicurativa per tutti i dipendenti, che interviene in caso di ricovero da infezione Covid-19, con l’augurio che mai nessuno debba avvalersene”.