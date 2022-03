Gal Mongioie e Formont uniti per formare i professionisti del turismo in Granda

SERGIO RIZZO - In linea con la mission alla base del progetto "G.A.L. Mongioie e-Bike Cluster Nature, Tours & Trails" - che attraverso la predisposizione di una serie di itinerari escursionistici dedicati alle e-bike che si sviluppano per un totale di circa 1500 km, intende favorire lo sviluppo di proposte turistiche che consentano di fruire a 360° dell’offerta turistica del territorio con tutte le sue eccellenze - il G.a.l. Mongioie intende proporre agli operatori del territorio e ai professionisti del turismo che intendono operare all’interno dell’area Gal, interventi formativi sui temi che riguardano l’ospitalità, l’accoglienza e l’accompagnamento del turista alla scoperta delle eccellenze turistiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche del territorio.

Nell’ambito della formazione dei professionisti specializzati nei servizi di accompagnamento al turista, è nata una proficua collaborazione tra G.a.l. Mongioie e Formont, ente di formazione accreditato in Regione Piemonte che vanta un’esperienza decennale nel settore delle professioni turistiche, montane e sportive riconosciute e normate dalla Regione stessa. La prossima occasione formativa è il corso di abilitazione da Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale, che permetterà ai futuri professionisti di accompagnare in sicurezza singole persone o gruppi in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.

La formazione rappresenta uno dei cardini più importanti del “G.A.L. Mongioie e - Bike Cluster”, il progetto territoriale di sviluppo economico legato all’outdoor for all, fortemente voluto dal G.a.l. e rivolto in particolare alle famiglie ed ai bambini – afferma Beppe Ballauri –. Grazie a Formont Torino è la prima volta che sul nostro territorio si organizza un corso di accompagnatore turistico naturalistico e di guida escursionistica.

Questo corso consente la creazione di professionalità sempre più richieste e di cui il territorio è da sempre carente. Per questo sono convinto possa rappresentare un’opportunità per una nuova attività, un’occasione per un lavoro professionale innovativo e una possibilità di maggior qualificazione per gli operatori turistici.

Il corso, della durata complessiva di 332 ore, di cui 270 di teoria, 50 di stage e 12 di prova finale, si svolgerà tra aprile e ottobre 2022. Le lezioni teoriche verranno organizzate in formazione a distanza in orario pre serale, mentre le visite didattiche/esercitazioni pratiche in orario diurno all’interno del territorio del Gal e delle Valli del cuneese. La selezione si svolgerà a metà aprile e prevederà un test scritto, un colloquio attitudinale e una prova pratica”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Formont ai seguenti recapiti: professioni.turistiche@formont.it / cell. 3357978890 / www.formont.org

Sergio Rizzo