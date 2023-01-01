Fuoritempo punta sul Roero: pizza gourmet, arte pubblica e una nuova sede a Santo Stefano

CUNEO CRONACA - Il progetto Fuoritempo di Davide Di Bilio compie un duplice passo che ridefinisce la sua presenza sul territorio piemontese. Si è tenuta l'inaugurazione del murale "Mi farò strada tra cento miliardi di stelle", opera del collettivo artistico Guerrilla Spam realizzata sulle pareti esterne del locale del Fuoritempo di Canale, in vista di Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027. In occasione dell'evento inaugurale, Fuoritempo ha inoltre annunciato il trasferimento della sede di Chieri nel Cuneese, e più precisamente a Santo Stefano Roero, dove nascerà un nuovo modello di ospitalità e ristorazione di nicchia, con percorsi di degustazione esclusivi.

"Mi farò strada tra cento miliardi di stelle" si sviluppa sui due lati esterni dell'edificio del Fuoritempo di Canale, affrontando poeticamente il tema dello scorrere del tempo. Sul lato sinistro, un personaggio cerca di raggiungere il sole facendosi strada su una linea luminosa a spirale, antico simbolo del movimento solare perpetuo, verso un astro rosso e bianco che riscalda e illumina al di là di un portale. Sul lato opposto, "al di qua", viene rappresentato il nostro mondo artificiale, un labirinto di ingranaggi e orologi meccanici ripresi dai manoscritti dello scienziato arabo Al-Jazar, che univano ingegneria ed estetica nel tentativo di imitare il tempo naturale.

L'intervento, commissionato da Fuoritempo con il contributo e la collaborazione del proprietario dell'immobile Pier Maccagno, è stato concepito come percorso di avvicinamento al 2027, anno in cui Alba sarà Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, ponendo l'accento sul ruolo che l'arte pubblica può assumere anche al di fuori dei grandi centri urbani.

All'inaugurazione del 16 giugno hanno preso parte le autorità locali e alcuni esponenti del mondo dell'arte e della cultura del territorio. L'evento si è aperto con un breve concerto di "suonatori di conchiglia", performance originale in tema con i contenuti del murale: nell'opera è infatti presente il dettaglio di un gatto che suona una conchiglia, simbolo di un'antica tradizione roerina legata al periodo pasquale e alla segnalazione del tempo tra le vigne. A seguire, gli ospiti hanno partecipato a un'apericena all'interno dei locali, dove era allestita una mostra temporanea di orologi d'epoca, offrendo un momento di confronto diretto con gli artisti del collettivo.

A firmare l'opera è Guerrilla Spam, collettivo artistico nato a Firenze nel 2010 con azioni spontanee di affissione urbana, oggi attivo tra street art pura e interventi istituzionali di muralismo, installazioni e workshop in Italia e all'estero. La loro forza sta nel privilegiare l'uso dello spazio pubblico in modo relazionale, muovendosi in contesti eterogenei: scuole, comunità minorili e carceri, fino a fondazioni come la Pistoletto Cittadellarte e importanti tappe in musei d'arte contemporanea e archeologici, tra cui il MAMBo di Bologna, il MACRO di Roma e la Galleria Archeologica di Palazzo Reale a Torino. Il loro stile inconfondibile unisce cultura alta e bassa, fondendo Oriente e Occidente attraverso richiami che vanno dalle incisioni rupestri europee e l'arte murale dell'Africa sub-sahariana fino alle azioni d'avanguardia degli anni '70.

La scelta di terminare l'esperienza del locale di Chieri, la realtà più intima in provincia di Torino, risponde alla volontà della proprietà di concentrare energie e investimenti nel Roero, luogo in cui i titolari sono nati e risiedono. L'obiettivo è valorizzare le potenzialità di un'area collinare di pregio, che fa parte del paesaggio vitivinicolo di Langhe Monferrato Roero proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, attraverso una scelta che è anche di vita: la vicinanza tra le due strutture di Canale e Santo Stefano Roero consentirà di abbracciare un modello lavorativo più sostenibile, capace di conciliare la ricerca gastronomica con ritmi di vita meno frenetici.