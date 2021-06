Fuori Percorsi: nuovo appuntamento sabato 3 luglio a Saliceto con il poeta Guido Catalano

CUNEO CRONACA - Prosegue sabato 3 luglio l’iniziativa dell’associazione Switch On Fuori Percorsi. Nuovi sguardi fra le colline, con un itinerario alla scoperta di Saliceto, proprio laddove Piemonte e Liguria si incontrano.

Si parte dal Castello dei Marchesi del Carretto con un percorso volto a conoscere più da vicino l’Alta Langa, l’area più rustica e meno nota delle famose colline piemontesi.

Il tema scelto per questo appuntamento è il teatro d’improvvisazione: lungo la camminata, della durata complessiva di due ore e mezza circa, i ragazzi del collettivo Crisalide accompagneranno i partecipanti con piccole performance ed esperimenti di recitazione.

La sera è il momento della cena al castello e del concerto, con l’esibizione del cantante folk Tiziano Sgarbi, già noto come Bob Corn. Il suo cuore e le sue origini sono in Emilia, ma con sé ha sempre la sua chitarra e mille storie da raccontare.

Subito dopo è il momento del poeta Guido Catalano, pronto ad abbattere la parete che in questi mesi ci ha tenuti lontani, armato di asta, microfono e di un mazzo di fiabe poetiche e di poesie favolose. Un reading per voce sola, costellato di racconti di vita vissuta, sperata, sognata, con una propensione spinta all’amore in tutte le sue forme conosciute.

Il programma in breve:

ore 16 - ritrovo al castello di Saliceto e partenza per l’escursione naturalistica con performance teatrali itineranti dell'Associazione Crisalide

18:30 - Visita al castello di Saliceto

19 - Apericena

20 - Concerto di Bob Corn

20:45 - Reading Guido Catalano

L’iniziativa è gratuita, ad eccezione della cena che prevede un contributo di 15 €

Prenotazione obbligatoria: https://www.switchon.blog/

Il terzo e ultimo appuntamento, sabato 24 luglio, porta i partecipanti al castello di Serralunga, per ammirare il borgo in una versione del tutto inedita. Una passeggiata notturna con il naso all’insù, per scoprire grazie alla guida di un astronomo i segreti del cielo. Il concerto che chiude la rassegna è affidato a Glauco Salvo, che propone un concerto tra i filari dei vigneti senza amplificazione, fondendo il suono della natura con quello della sua ricerca, per esaltare la percezione della realtà e del respiro del mondo.

Il primo appuntamento con Fuori Percorsi si è tenuto domenica 13 giugno a Monteu Roero, con un percorso dedicato alla fotografia e con il concerto finale di Rareș.

Fuori Percorsi. Nuovi sguardi fra le colline è un progetto dell’associazione culturale Switch On, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Mondo Ideare – giovani e associazioni protagonisti del cambiamento”, ed è realizzato in partenariato con Amici dei Castelli Aperti, Artemidì, Tanaro Libera Tutti, in collaborazione con i comuni di Monteu Roero, Saliceto, Serralunga d’Alba. Inoltre l’iniziativa è patrocinata da: Comune di Bra, la sezione braidese dell’Ascom e la provincia di Cuneo.

INFORMAZIONI:

Per le escursioni, è consigliato un abbigliamento comodo e sono necessarie scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking.

Tutte le attività sopra elencate avverranno nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2. La calendarizzazione potrebbe subire delle variazioni a seconda delle disposizioni di legge per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Informazioni sempre aggiornate sul sito switchon.blog e sui canali social dell’associazione.