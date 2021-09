"Fungo d'oro" all'artista Tanchi Michelotti: le sue opere hanno portato Ceva oltre i confini

SERGIO RIZZO - Il "Fungo d'oro", ambitissimo premio della manifestazione che si svolge a Ceva, in provincia di Cuneo, è stato attribuito quest’anno a nome del Comune a Piero Michelotti "Tanchi", con la seguente motivazione:

"Nasce con la matita in mano e da una vita dipinge. Lo fa, come ama dire lui, con lo zelo del dilettante e la libertà dell’autodidatta. All’attivo un biennio di studi in Architettura e poi Lettere. Dopo la laurea in Storia dell’arte ha trasformato la scuola in parte integrante della sua esistenza. Con Ernesto Rebaudengo ha partecipato alla creazione e crescita dell’allora Inapli, oggi Centro di formazione professionale, dove ha insegnato a lungo, prima del concorso per dirigere il Centro di Cuneo. Il suo vasto bagaglio culturale e umano comprende l’amore per il teatro e un intenso senso civico, concretizzato anche nell'impegno come assessore in Comune a Ceva e presidente della Commissione Cultura in Consiglio provinciale. Oltre all’originale costanza nell’esporre con orgoglio alla casa di famiglia il Tricolore, a ogni 25 Aprile e 2 Giugno. Fra i fondatori del Gruppo Micologico Cebano, ironico, quanto riservato, mai si è sottratto alle richieste di mettere il frutto del proprio ingegno e arte a disposizione di associazioni, volontari e enti che gliene facessero richiesta. Così tratti e disegni sono andati a impreziosire volumi e pubblicazioni dedicati alla città e alle sue realtà. E le sue opere intramontabili hanno contribuito a far conoscere Ceva ben oltre i confini del Piemonte".

Sergio Rizzo

(Nella foto: Tanchi Michelotti)