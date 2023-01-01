Funerali di Maria Franca Fissolo Ferrero, come cambia la viabilità sabato ad Alba

ALBA
CUNEO CRONACA - Sabato 14 febbraio, alle 15, nella Cattedrale di San Lorenzo in piazza Risorgimento ad Alba si svolgerà il funerale della signora Maria Franca Fissolo Ferrero.
Per l’evento sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel centro città sabato 14 febbraio:
dalle ore 7 alle ore 18 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Monsignor Grassi, Piazza Rossetti, Piazza Carlo e Franco Miroglio, Via Vida, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Ex Convitto/Asl CN2;
dalle ore 12 alle 17 divieto di transito in via Giraudi (tratto compreso tra via Senatore Como e via Acqui), piazza Carlo e Franco Miroglio, via Vida.
Per le esequie, l’isola ecologia di Via Ognissanti chiuderà alle ore 15.30 sabato 14 febbraio.