Fulmine causa incendio in una cappella in località Roà Sottana a Niella Tanaro

CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì 4 luglio a Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, per l'incendio a una cappella in località Roà Sottana.

Sarebbe stato un fulmine a colpire il campanile dell'edificio del XV secolo e a causare un incendio nella zona delle campane. Alcuni calcinacci sarebbero crollati sull'altare.

Per fortuna la cappella era vuota e non ci sono stati feriti. In zona il forte temporale ha provocato anche la caduta di alcuni alberi.