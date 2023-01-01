Frutta senza chimica: a Tarantasca "Le Tre Rose" guida la svolta verde con la tecnologia Quantica R&D

CUNEO CRONACA - A San Chiaffredo di Tarantasca, lungo la statale dei laghi di Avigliana, l’azienda agricola “Le Tre Rose” è da sempre un punto di riferimento per la frutticoltura nella provincia di Cuneo. L’azienda ha scelto di intraprendere un percorso coraggioso: produrre frutta salubre, senza pesticidi né chimica di sintesi, grazie all’acqua funzionale ottenuta con la Tecnologia S.M.T.© sviluppata da Quantica R&D.

La svolta non rappresenta solo un cambiamento tecnico, ma una vera rivoluzione agricola. I trattamenti con acqua funzionale hanno permesso all’azienda di ridurre drasticamente i costi, rispettare l’ambiente e – soprattutto – restituire alle mele il loro autentico profumo e gusto naturale, arricchendole di qualità nutrizionali e proprietà organolettiche superiori.

Una scelta che assume un valore ancora più grande se si considera che tra i clienti dell’azienda ci sono anche bambini e anziani: le mele di “Le Tre Rose” vengono infatti fornite alle mense scolastiche e alle RSA del territorio, arrivando così sulle tavole delle persone più fragili. Garantire loro un alimento sano e autentico è una responsabilità che l’azienda vive con orgoglio.

«È un’evoluzione che ci ha ridato la voglia di lavorare nei campi – raccontano Alberto e Milena – perché finalmente vediamo risultati concreti e sostenibili, sia per la terra che per le persone». “Le Tre Rose” è tra le prime aziende agricole del territorio ad aver convertito tutti i suoi ettari all’uso esclusivo dell’acqua funzionale: un passo importante che conferma come il “Progetto Natura” di Quantica R&D non sia solo un’idea, ma una realtà capace di trasformare l’agricoltura in modo etico, salubre ed economicamente sostenibile.

Giovedì 16 ottobre, inoltre, l’azienda ospiterà un test innovativo insieme a Sky53, partner di Quantica R&D: tramite l’uso di droni verranno irrorate le piante con L57, l’acqua funzionale con la Tecnologia S.M.T.©. Il volo è previsto tra le 10:00 e le 11:00 del mattino e sarà aperto agli agricoltori interessati a conoscere da vicino questa tecnologia e i suoi benefici.