Fronte perturbato atlantico porta piogge, temporali e Halloween bagnato sulla Granda

CUNEO CRONACA - Il progressivo approfondirsi di una saccatura dalle Isole Britanniche fino alla Penisola Iberica determinerà l'accentuarsi di flussi sudoccidentali che causeranno precipitazioni deboli diffuse lungo l'arco alpino e sui settori meridionali ed orientali.

La quota neve - fa sapere Arpa Piemonte - scenderà progressivamente fino a 1800 metri a nord e 2100 metri ad ovest nel corso della notte, quando le precipitazioni registreranno il loro massimo sul nord Piemonte.

Fenomeni più intensi, anche a carattere convettivo, sono attesi al confine con la Liguria giovedì mattina e nuovamente nella sera. Dopo questo primo impulso sono attese ampie schiarite ad ovest, per poi cedere il passo ad una nuova saccatura in arrivo nel fine settimana.

Giovedì 30 ottobre

Nuvolosità: cielo nuvoloso con progressive schiarite a partire da nord-ovest nel pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino deboli sparse sul Piemonte, più intense nelle ore prima dell'alba tra Alpi Marittime e Appennino, in generale attenuazione da nordovest verso sud est, con ancora picchi localmente moderati su alto Scrivia al confine con la Liguria. Quota neve in spiccato aumento fino oltre i 2500 metri.

Zero termico: in rialzo fino a 3200-3400 metri.

Venti: al mattino ancora moderati sudoccidentali sulle Alpi, in rapida attenuazione e rotazione a occidentali nel corso della giornata; deboli meridionali sull'Appennino poi settentrionali. In pianura e collina deboli orientali.

Venerdì 31 ottobre

Nuvolosità: generalmente nuvoloso con parziali schiarite al mattino sulle Alpi e nel pomeriggio tra le pianure torinesi e cuneesi; foschie e banchi di nebbia sulle pianure occidentali. Nuovo aumento della nuvolosità bassa nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli isolate a nord nel pomeriggio.

Zero termico: in aumento a sud fino a 3800 m nella tarda serata, mentre tra 3100 e 3300 metri a nord.

Venti: su Alpi e Appennini deboli meridionali; su pianure e colline deboli di direzione variabile o orientali.

Sabato 1° novembre

Nuvolosità: generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, qualche schiarita ad ovest nella mattina, altrove coperto. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: deboli sparse sui settori orientali al mattino, più sporadiche nel pomeriggio.

Zero termico: stazionario, sui 3500 m a nord e 3800-3900 m a sud.

Venti: sulle Alpi sudoccidentali in intensificazione fino a moderati; sull'Appennino meridionali deboli poi moderati nella sera; in pianura e

collina deboli variabili, meridionali su Astigiano ed Alessandrino.