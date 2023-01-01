Fronte freddo in transito e calo termico: in Granda instabilità e schiarite, peggiora da sabato

CUNEO CRONACA - Nel corso della giornata odierna, sul Piemonte transita il fronte freddo associato alla saccatura atlantica responsabile delle condizioni di maltempo. Pertanto - scrive Arpa Piemonte - la nostra regione è ancora soggetta a condizioni perturbate con piogge e temporali sparsi, e possibili fenomeni localmente più intensi nelle vallate meridionali e sulle pianure al confine con la Lombardia.

Dalla tarda serata, il rapido allontanamento della saccatura verso est permetterà un netto miglioramento, con condizioni stabili e soleggiate da giovedì. Tuttavia, venerdì sera una nuova depressione polare in discesa dall'Europa centrale porterà ad un nuovo modesto peggioramento nella giornata di sabato, con precipitazioni deboli sparse, più persistenti sulle pianure al confine con la Lombardia.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni tratte dal bollettino di Arpa Piemonte:

Giovedì 11 settembre

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso con foschie e nubi basse fino all'alba sulle pianure centro-orientali; nel corso del pomeriggio locali addensamenti irregolari a ridosso di zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: assenti, salvo sporadici piovaschi isolati nel corso del pomeriggio.

Zero termico: in rialzo a sud fino a 3900-4100 metri; a nord temporaneo aumento fino a 3600-3700 metri e in nuovo lieve calo in serata sui 3400-3600 metri.

Venti: moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi, deboli meridionali sul settore appenninico. In pianura deboli variabili con locali rinforzi sulle zone collinari sudorientali.

Venerdì 12 settembre

Nuvolosità: soleggiato sulle creste alpine, altrove parzialmente nuvoloso con locali schiarite nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio nubi in generale aumento fino a condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso a fine giornata.

Precipitazioni: piogge e rovesci deboli sparsi. In serata aumento dell'instabilità tra Vercellese, Novarese e zona dei laghi.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3400-3600 metri a nord, in calo a sud già dal primo mattino fino a 3700-3900 metri.

Venti: sulle Alpi occidentali deboli o localmente moderati, in rotazione da sud-ovest in serata; altrove deboli tra sud e sud-est.

Sabato 13 settembre

Nuvolosità: cielo nuvoloso.

Precipitazioni: piogge deboli sparse, a tratti moderate e più persistenti sul Piemonte orientale.

Zero termico: in calo sui 3300-3400 metri.

Venti: sulle Alpi moderati da sud-ovest con rinforzi pomeridiani sulle Alpi Marittime, in successiva rotazione da nord-ovest in tarda serata,

sull'Appennino deboli meridionali in intensificazione dal pomeriggio fino alle colline sudorientali. In pianura deboli in prevalenza orientali.