Intervento dei vigili del fuoco a Fossano intorno alle 18,50 di venerdì 6 dicembre.

Due auto si sono scontrate frontalmente in via Torino presso l'incrocio per strada Santuario.

Secondo le prime sommarie informazioni giunte dal 118 ci sarebbe un ferito grave trasportato in codice rosso con l'ambulanza medicalizzata all'ospedale Santa Croce di Cuneo e un ferito lieve trasportato in codice verde a Savigliano.