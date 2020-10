Frontale tra auto nell’incrocio tra la Sp 155 e la Sp 156 a Savigliano: accorrono pompieri e 118

CUNEO CRONACA - Intervento dei vigili del fuoco a Savigliano nel tardo pomeriggio di martedì 20 ottobre per un frontale fra due auto nell’incrocio tra la Sp 155 e la Sp 156.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Savigliano. I feriti sono stati affidati alle cure del 118.

Altri interventi dei pompieri a Limonetto. La squadra Gos (gruppo operativo speciale) del comando di Torino intanto ha proseguito le operazioni post alluvione in supporto ai colleghi di Cuneo.

A Limone Piemonte, in frazione Limonetto, alcune automobili con alimentazione a Gpl sono state sepolte da una colata di detriti, ben 4 metri di pietre e fango le coprivano. Con l'impiego di mezzi movimento terra è stato fatto uno sbancamento per rimuoverle e mettere in sicurezza i serbatoi di gas.