Frontale tra auto a Montanera e tamponamento sulla To-Sv a Fossano

Intervento dei vigili del fuoco a Montanera nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre in direzione Morozzo nei pressi del cimitero di Castelletto Stura. Due auto si sono scontrate frontalmente e, secondo le prime sommarie informazioni giunte dai vigili del fuoco accorsi sul posto, le persone coinvolte sarebbero rimaste ferite.

Altro intervento dei vigili del fuoco sull’autostrada Torino Savona per un tamponamento al km 43,2 in direzione Savona, sul viadotto, nel comune di Fossano. Fortunatamente non ci sarebbero feriti e i vigili del fuoco sono intervenuti per la sola messa in sicurezza dei veicoli.