Frontale con un autobus alle porte di Cuneo: morto il conducente dell'auto

CUNEO CRONACA - Grave incidente nella mattinata di giovedì 9 luglio, intorno a mezzogiorno, in via Valle Po, poco prima di Madonna dell’Olmo, all'ingresso di Cuneo.

Secondo le prime, sommarie informazioni, un autobus e un’auto si sarebbero scontrati frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Cuneo e i sanitari. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, gli occupanti del pullman sarebbero stati fatti scendere dal mezzo.