Intervento dei vigili del fuoco a Cuneo in via Genova (sulla statale per Mondovì all’altezza dell’incrocio per il centro commerciale Auchan) per uno scontro frontale tra due auto intorno alle 11,10 di domenica 13 ottobre.

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto e sono state liberate dai pompieri che poi li hanno affidati alle cure del 118.

Fortunatamente i due non sarebbero in pericolo di vita.