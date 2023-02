"Free Zaky", monumenti in giallo e presidi anche in Granda a tre anni dall'arresto

CUNEO CRONACA - Martedì 7 febbraio sarà il terzo anniversario dell’arresto di Patrick Zaki, mentre la prossima udienza del processo si terrà il 28 febbraio. Non è questo, quindi, il momento di fermarsi e abbassare la guardia, scrive Amnesty.

In vista del terzo anniversario dell’arresto di Patrick, abbiamo chiesto di illuminare di giallo un monumento o luogo simbolo della città, il 7 febbraio, a partire dal crepuscolo. Si tratta di un'iniziativa per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione in favore di Patrick Zaki. Lo studente egiziano del Master in Studi di genere dell'Università "Alma Mater" di Bologna, fermato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020, è ancora trattenuto ingiustamente dalle autorità egiziane che gli impediscono di uscire dall’Egitto e poter rientrare a Bologna per terminare i suoi studi.

Amnesty International vorrebbe costruire una mappa con tutte le illuminazioni così da dimostrare che l’Italia intera è al fianco dello studente dell’Università di Bologna. Le adesioni confermate alla proposta di illuminazione di un monumento: Comune di Boves (Cuneo), illuminazione del Municipio; città di Cuneo, illuminazione della Torre Civica; Comune di Margarita (Cuneo), illuminazione della Torre Civica; Comune di Trinità (Cuneo), presidio con candele.