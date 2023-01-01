Freddo e gelate in arrivo sul Cuneese, peggiora da domenica con piogge e nevicate

CUNEO CRONACA - Flussi secchi e freddi da nord-est sul Piemonte garantiscono tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in calo ed estese gelate sulle pianure.

Da sabato - fa sapere Arpa Piemonte - la progressiva discesa di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo occidentale determinerà la rotazione dei flussi in quota dapprima da ovest e, in serata, da sud-ovest, favorendo il transito di velature sulla regione e un generale aumento della copertura nuvolosa dalla sera.

Domenica è atteso un modesto peggioramento del tempo, con nuvolosità diffusa, deboli nevicate sulle Alpi e, dal pomeriggio, piogge sul settore orientale.

Venerdì 28 novembre

Nuvolosità: cielo sereno al mattino, con locali foschie sulle pianure orientali nelle ore più fredde; velature in transito nel corso del pomeriggio, anche spesse in serata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in ulteriore aumento fino a 2300-2400 metri.

Venti: deboli o moderati da nord-est in montagna, in rotazione da nord nel corso del pomeriggio; deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Altri fenomeni: gelate diffuse in pianura nelle ore più fredde.

Sabato 29 novembre

Nuvolosità: cielo generalmente poco nuvoloso, con velature in transito al primo mattino e in serata; nubi più consistenti sulle zone montane, in aumento dalla serata. Locali foschie sulle pianure orientali nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento nella prima parte della giornata sui 2500-2600 metri e in successivo lieve calo in serata sui 1800-2000 metri a nord e 2300-2400 metri a sud.

Venti: deboli o moderati in montagna: da nord sulle Alpi, in rapida rotazione da ovest e poi sud-ovest, e da ovest sull'Appennino, in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio; deboli o localmente moderati meridionali sui settori collinari e calmi o deboli variabili in pianura.

Altri fenomeni: gelate sparse nelle ore più fredde.

Domenica 30 novembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso con copertura in parziale attenuazione dalla tarda serata.

Precipitazioni: deboli nevicate sulle Alpi e, dal pomeriggio, piogge deboli sul settore orientale, con valori moderati sull'Appennino.

Zero termico: in deciso calo sui 1300-1500 m.

Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da nord-est altrove.