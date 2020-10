Emergenza in Valle Roya: frana e crollo stradale, è stato chiuso anche il tunnel di Tenda

CUNEO CRONACA - La strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, è chiusa al transito a partire dal km 102, nel comune di Limone Piemonte (CN), a causa del forte maltempo che si sta abbattendo sulla regione e per la presenza di frane registrate oltre il confine di Stato, in Francia. In particolare una grossa frana nella zona di San Dalmazzo di Tenda e un crollo del manto stradale nell'area di Vievola a causa della piena del fiume. Problemi anche in Valle Vermenagna.

Il tunnel di Tenda è pertanto provvisoriamente chiuso al traffico.

Il personale Anas è sul posto per la regolazione della viabilità e per il monitoraggio continuo dell’emergenza.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.

