Frana sull'Alta Via del Sale: chiuso il tratto da Limone, accesso solo da Briga Alta

CUNEO CRONACA - Per lo svolgimento dei lavori di ripristino del movimento franoso al km 2+500 dell'Alta Via del Sale dal bivio per il Colle di Tenda, il Comune di Limone Piemonte ha stabilito la chiusura a tempo indeterminato della strada "Alta Via del Sale" per il tratto in oggetto a tutto il traffico veicolare e pedonale, fino all'ultimazione dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'accesso all'Alta Via del Sale è aperto, invece, dall'ingresso di Briga Alta (Valle Tanaro). La percorribilità della strada bianca è però consentita sino alla località Colle dei Signori nei cui pressi sorge il rifugio del Parco Don Barbera.

(Alta via del sale Limone - Monesi | Fotografia di Alessandro Beltrame concessa nell'ambito del PSR 7.5.1. anno 2018)