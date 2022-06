FRABOSA SOTTANA/ Nel weekend l'ottava edizione Salone del Libro di montagna

CUNEO CRONACA - Convegni, stand espositivi e soprattutto presentazioni librarie. L’ottava edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana (Cuneo) in programma sabato 23 e domenica 24 luglio presso la sala convegni dell’Albergo Italia, nel capoluogo della Valle Maudagna, propone un plateau di appuntamenti coinvolgente e variegato. Molti gli eventi in calendario, tutti a ingresso libero, che avranno come protagonisti nomi di spicco del mondo della cultura, dell’economia, dell’arte e dell’informazione.

Il primo dei convegni in programma è sabato 23, alle ore 10,30, al termine della cerimonia di inaugurazione alla quale sono state invitate le massime autorità del territorio. Tema del convegno sarà “Il Santuario di Vico, una storia da riscrivere”. All’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Unione Monregalese, parteciperanno Stefania Trombetta, restauratrice, Paolo Roggero, giornalista ed il Direttore del settimanale l’Unione Monregalese, Corrado Avagnina.

L’altro convegno si svolgerà domenica 24 alle ore 11 e nell’ambito di una doverosa retrospettiva di quello che è oggi il mondo dell’editoria, sposterà i riflettori su "Liber", il nuovo Museo Civico della Stampa di Mondovì. Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno otto i libri che verranno presentati direttamente dagli autori.

Si comincerà sabato 23 luglio, alle ore 16 con “Il cadavere nel Tanaro” di Claudia Vignolo. A seguire sarà la volta de “Elva, il mio sguardo” di Ezio Marinoni. Alle 18 Nicola Duberti presenterà il suo “L’innocenza del lupo”. La prima delle due giornate del Salone del Libro di Montagna di Frabosa soprana si chiuderà alle ore 21 con l’intervento di Giovanni “Giova” Massari, uno dei precursori, in Italia, dell’arrampicata, professore di scienze motorie ed esperto climbers e alpinista. Massari presenterà il libro: “Sport climbing a Frabosa Soprana e Sottana” e si soffermerà, con l’ausilio di proiezioni di video ed immagini, su alcune peculiarità della disciplina dell’arrampicata.

Domenica 24 luglio il programma prevede alle ore 15 la presentazione di “Dove osano le rondini” di Silvio Marengo. Alle 16 sarà poi la volta di “I nautici ed altri racconti fantastici” di Emanuele Rizzi. A seguire “Un’idea di Mondovì”, sguardi e ricordi prima che tutto cambi …forse in meglio, opera di Ernesto Billò. Alle 18 sarà poi la volta del noto giallista Bruno Vallepiano che proporrà il suo ultimo lavoro: “La donna con la pistola”.

L’ottava edizione del Salone del Libro di Montagna è organizzata dall’Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco. La rassegna gode, assieme all’importante e significativo patrocinio del Ministero della Cultura, anche dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana. Si avvale dell’importante contributo della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Il programma completo degli eventi è su www.frabosasottana.com e su www.salonelibromontagna.blogspot.it. Sarà possibile seguire l’evolversi dell’ottava edizione del Salone del Libro di Montagna anche attraverso il profilo Facebook “Salone-Libro-Montagna-Frabosa”.