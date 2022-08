CUNEO CRONACA - La banda musicale di Mondovì presenta "I classici della classica e non solo", con la direzione del maestro Maurizio Caldera, canta Paolo Tarolli. L'evento si svolgerà domenica 28 agosto alle 21 in via Piave a Frabosa Sottana.

L'ingresso è gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Galapalace.