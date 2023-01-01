Fossano, successo per il Campionato regionale di Dama Italiana 2026

CUNEO CRONACA - Successo per il Campionato Regionale 2026 di Dama Italiana che si è disputato a Fossano. La gara ha richiamato nella città degli Acaja i migliori giocatori piemontesi della disciplina giocata sulle 64 caselle.

Il Campionato Regionale 2026 si è disputato presso il Dama Hotel ed è stato diretto dall’ufficiale di gara torinese Claudio Tabor. I partecipanti sono stati divisi in due categorie di merito in base al loro punteggio Elo sul quale si stila anche il ranking italiano.

Nel 1° Gruppo, al termine dei 5 turni di gioco a tempo standard (30 minuti + 10 secondi di ricarica per ogni mossa), il titolo di Campione Regionale di Dama Italiana va al Maestro Loris Alessandro Milanese (Circolo Damistico Fossano) che supera Francesco Militello (CD Novarese) e Alessandro Marinelli (CD Fossano) pari ex-aequo. Ai piedi del podio, la giovane promessa fossanese, il diciottenne Alessandro Cavallera, che conclude a pari punti coi secondi ma con quoziente inferiore.

La classifica rispetta i pronostici ed i valori in campo, tenendo conto che Loris Milanese è un veterano già protagonista piu’ volte anche con la Nazionale Italiana.

Nel II Gruppo di Merito vince il novarese Zara Giovanni, neo iscritto all’ASD Novarese che ha la meglio sul giovanissimo Torre Ettore del CD Grugliasco e Simone Demaria dell’ASD Dama Valle Maira.

L’importante torneo ha mostrato un ottimo livello di gioco dimostrando miglioramenti tecnici significativi dei giocatori locali grazie all'impegno della Federazione Italiana Dama a diffondere la pratica del gioco sul territorio piemontese.

Simpatico il torneo ragazzi organizzato la mattina che ha visto una buona partecipazione di giovani damisti locali, premiati con gadget offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e dalla CRF.

Il Campionato Regionale di Dama Italiana è terminato con le premiazioni effettuate da Davide Pagliano, Delegato Regionale FID: i damisti sono stati premiati anche con rimborsi spese e prodotti tipici locali offerti dal Dama Hotel.

Gli appassionati di questo gioco si sono dati appuntamento sabato 12 settembre sempre a Fossano, sempre al Dama Hotel, quando e’ atteso il grande torneo nazionale con Maestri e Grandi Maestri provenienti da tutta la penisola.