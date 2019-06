Scontro tra auto in via Mondovì a Fossano: grave 20enne di Trinità portato a Cuneo

Incidente tra due auto a Fossano in via Mondovì sulla statale 28 alle 20 di giovedì 27 giugno (tra Fossano e sant'Albano Stura).

Nello scontro una persona è rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo ed è stata liberata dai pompieri.

A.R. di 20 anni, di Trinità è stato soccorso in codice rosso con l'ambulanza medicalizzata e trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Ferito in maniera non grave un'altra persona, G.I. di 41 anni e residente a Fossano, trasportato in ospedale a Savigliano in codice verde.