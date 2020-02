FOSSANO/ " Madonne e Santi" di Nadia Lavrova, l'iconografa russa amante degli affreschi nostrani

SERGIO RIZZO - Con il patrocinio del Comune di Fossano (Cuneo) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, in collaborazione con il Comitato Borgo Vecchio di Fossano, Fondazione Crt Museo Civico di Dogliani, Monregaltour, Città e Museo Civico di Uglich, Banco Azzoaglio e Reale Mutua, dal 28 febbraio all’8 marzo, presso la chiesa di San Giovanni verranno esposti i dipinti di Nadia Lavrova. Si tratta di 37 acquerelli, raffiguranti le “Madonne e I Santi”, ispirati dagli affreschi tardo gotici che si trovano nelle numerose chiese e cappelle della provincia Granda. È un’arte sacra poco conosciuta nel mondo e l’iconografa russa ha voluto farla scoprire attraverso la propria pittura.

Nadia Lavrova è la prima artista in cinque secoli ad aver realizzato un così importante ciclo di dipinti dedicato al tardo gotico cuneese. L’artista, originaria di Uglich, città storica in riva al Volga, è una nota iconografa, specializzata nell’arte sacra russa del XV° secolo. Questa volta è stata affascinata dalla bellezza e dalla varietà degli affreschi nostrani del Quattrocento e, da donna attenta e sensibile, è stata particolarmente attratta da quelli dove è raffigurata la Madonna col Bambino. A Fossano prenderà il via la tredicesima tappa della mostra itinerante “Madonne e Santi”, le cui dodici precedenti sono state lo scorso anno nei Comuni che ospitano le chiese con gli affreschi raffigurati dall’artista: Dogliani, Murazzano, Bastia Mondovì, Mondovì, Rocca Ciglié, Piozzo, Sale San Giovanni, Bagnasco, Ceva, Lesegno, Farigliano e Vicoforte.

Nei primi mesi del 2020, oltre a Fossano, si prevedono le mostre a Saliceto (11 –13 aprile), Niella Tanaro (24 ­ – 26 aprile), Ciglié (1 – 3 maggio) e Levice (15 – 17 maggio). Si informa inoltre che quattro musei statali russi: San Pietroburgo, Pskov, Jaroslavl e Uglich, hanno aderito al progetto esprimendo il desiderio di esporre nel 2021 le opere della Lavrova per far conoscere ai propri cittadini la pittura cuneese del XV secolo. È un progetto curato dal pittore di Murazzano Pierre Tchakhotine. A Fossano l’inaugurazione si svolgerà venerdì 28 febbraio alle ore 17 presso la chiesa di San Giovanni in via Garibaldi 71, sede del Comitato Borgo Vecchio, con la presentazione del catalogo delle opere. Visite: il venerdì e sabato dalle16 – 19, domenica 10 – 12 / 16 – 19. Per informazioni: 336. 899 859 (Comitato B-V); 0172-699613. (Comune); 340 286 3511. Ingresso libero.

