Fossano, Ivana Borsotto nuova presidente nazionale Focsiv: al centro il ruolo delle donne

CUNEO CRONACA - Ivana Borsotto, originaria di Fossano e residente a Savigliano, in provincia di Cuneo, vice presidente di ProgettoMondo.mlal (Ong operante in 24 paesi dell’America Latina e dell’Africa, in Italia e in Europa) è la nuova presidente nazionale di Focsiv - la Federazione italiana che riunisce gli Organismi cristiani di Servizio internazionale volontariato; sostituisce Gianfranco Cattai, che ha guidato l’organismo per 11 anni. Sarà affiancata dal vice presidente Nino Santomartino, che già ricopriva questo ruolo nel precedente Consiglio.

All’elezione (avvenuta in un’assemblea online) hanno partecipato 87 Ong da tutta Italia. Il consiglio Direttivo sarà formato, oltre che da Ivana Borsotto e Nino Santo Martino, da Alessandra Botta, Prashanth Cattaneo, Antonio Colombi, Anna Maria Donnarumma, Michele Giongrandi, Clementina Iezzi, Federica Nassini, Marco Pala e Federico Perotti.

"Il nuovo Consiglio - ha sottolineato la nuova presidente Ivana Borsotto – ha il compito di valorizzare la partecipazione e la varietà delle realtà associate, il ruolo delle donne, che sono una presenza ampia e significativa nella cooperazione e nella solidarietà e, infine, l’essere una Federazione cristiana e cattolica, elemento fondante e costitutivo della nostra storia. Per esprimere come vorremo orientare il nostro lavoro riporto le parole, alle quali mi ispiro, di Santa Teresa di Lisieux: 'Noi non contiamo niente, ma dobbiamo operare come se tutto dipendesse da noi'. Questa la nostra responsabilità, questo è l’orizzonte verso cui continuare il nostro cammino".

“La Focsiv e le Ong e gli Organismi che ne fanno parte devono ancora migliorare e rinnovarsi per essere all’altezza dei tempi – ha aggiunto la nuova presidente -, tempi che ci interrogano e ci mettono alla prova, nel nostro modo di lavorare, nel valorizzare i nostri volontari, nel rispondere alle esigenze di ogni associato e nel promuoverne la collaborazione e la responsabilizzazione, nella comunicazione, nell’estendere e rafforzare le nostre relazioni sociali e istituzionali, in un cammino condiviso con donne e uomini di mille comunità. Perché ciascuno di noi possa contare di più nella lotta contro la povertà e l’ineguaglianza, nella lotta per i diritti umani e sociali, per la giustizia e per il lavoro e la sua dignità. E per essere in grado di rispondere anche alle sfide che la pandemia ci pone e ci porrà sia in Italia come in tutto il mondo”.

L’orizzonte, il valore e l’impegno fondamentale della Focsiv è l’essere Chiesa nel solco tracciato dal Concilio Vaticano II e ribadito da Papa Francesco attraverso la difesa di tutte le creature e del Pianeta secondo la visione dell’Ecologia integrale; la giustizia sociale, requisito per realizzare l’intento delineato dell’ultima Enciclica “Fratelli tutti”, la costruzione del dialogo tra le religioni, come indicato anche nel documento di Abu Dhabi; il “noi” come pilastro del sentimento di comunità ed espressione dell’intrinseca missione della Chiesa. Focsiv si propone altresì di incidere nell’agenda politica nazionale, a partire dalla partecipazione ad Aoi -Associazione Ong Italiane - ed internazionale, con l’intenzione di mettere a disposizione competenze ed esperienze della Federazione e dei suoi organismi affinché siano interlocutori autorevoli e affidabili.

Ivana Borsotto, laureata in Lettere e Filosofia, prima di approdare al Mlal nel 1999, è stata impegnata nella Gioc - Gioventù Operaia Cristiana, volontaria nel carcere di Fossano, Consigliera Comunale e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano e presidente del Consorzio Monviso Solidale, ente che gestisce i servizi socio-assistenziali di 58 Comuni della provincia di Cuneo. Dal 1989 al 2000 ha lavorato nella Cooperativa sociale O.r.so di Torino, come progettista nel campo delle politiche locali del lavoro.