Fossano, convegno sull'obesità: medici a confronto sul percorso Cn1-Cn2 e le nuove cure

CUNEO CRONACA - Si terrà giovedì 13 marzo, a partire dalle 18, a Palazzo Righini di Fossano, il convegno dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Specialisti sulla terapia dell’obesità, occasione di confronto e aggiornamento sul Percorso di Salute Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA) interaziendale CN1 e CN2 e sulla nascita del Dipartimento funzionale dedicato alla terapia medica e chirurgica dell’obesità.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei professionisti di ASL CN1 e ASL CN2 – medici, chirurghi, dietisti e infermieri impegnati nella cura dell’obesità – oltre alle Direzioni aziendali e al presidente della IV Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, Luigi Icardi.

L’evento sarà anche un momento per richiamare l’attenzione sulla Giornata Mondiale dell’Obesità, in programma il 4 marzo e promossa dalla World Obesity Federation, che quest’anno invita a “costruire un’alleanza per l’obesità”, patologia ormai riconosciuta come problema globale che coinvolge circa 800 milioni di persone nel mondo.

Responsabili scientifici del corso: Laura Gianotti - Direttrice della struttura complessa Diabetologia EndocrinologiaTerritorialeASLCN1; Andrea Gattolin - Direttore della struttura complessa Chirurgia generale Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì – Cloè Dalla Costa - Direttrice della struttura complessa Nutrizione Clinica e disturbi del comportamento alimentare Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ASL CN2

Per informazioni e iscrizioni: www.staffpep.com.