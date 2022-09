CUNEO CRONACA - Incidente mortale nella serata di mercoledì 21 settembre a Fossano, in via Torino, alla rotonda per Cussanio.

Dalle prime sommarie informazioni dei vigili del fuoco, un'auto è finita fuori strada (da sola), cappottandosi. Purtroppo il conducente - classe '73, di Centallo - è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano, carabinieri e 118.