Fossano, 4 carabinieri feriti durante un controllo in stazione: la solidarietà dell'Usic

CUNEO CRONACA - Riceviamo dall'Unione Sindacale Italiana Carabinieri Segreteria Regionale Piemonte e Valle d’Aosta: "La Segreteria Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime la massima solidarietà e vicinanza ai quattro Carabinieri rimasti feriti nella serata del 7 luglio a Fossano, durante un controllo del territorio degenerato in una violenta aggressione.

Presso la stazione ferroviaria di Fossano, i militari sono stati aggrediti da un uomo che, dopo aver dato in escandescenze, si è scagliato contro gli operatori colpendoli ripetutamente e arrivando persino a mordere uno dei Carabinieri.

Solo grazie al coraggio, alla professionalità e alla prontezza d’intervento del personale è stato possibile immobilizzare l’aggressore e assicurarlo alla giustizia.

I quattro militari hanno successivamente dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le lesioni riportate.

Quanto accaduto rappresenta l’ennesimo episodio di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e conferma come anche un ordinario controllo possa trasformarsi, in pochi istanti, in un grave rischio per l’incolumità degli operatori.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri ribadisce l’urgente necessità di rafforzare le tutele per il personale impegnato quotidianamente sul territorio e chiede, con fermezza, la certezza della pena per chiunque aggredisca un appartenente alle Forze dell’Ordine.

Colpire un Carabiniere significa colpire lo Stato e il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza. Come di consueto, USIC si è immediatamente attivata per garantire il massimo supporto ai colleghi coinvolti.

È stata messa a disposizione la tutela legale attraverso il pool di avvocati dell’organizzazione, che assisterà i militari in tutte le fasi del procedimento, mentre gli uffici competenti del sindacato hanno già avviato le procedure per il riconoscimento della causa di servizio, come previsto dalla normativa vigente.

Confidiamo che il cittadino extracomunitario responsabile dell’aggressione venga giudicato con la massima severità prevista dall’ordinamento, affinché episodi di questa gravità trovino una risposta giudiziaria certa e proporzionata”.