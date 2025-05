"Forte in fiore": a Vinadio torna la mostra-mercato green con piante, cultura e sapori locali

CUNEO CRONACA - Sabato 7, dalle 14 alle 19, e domenica 8 giugno, dalle 9.30 alle 19, il Forte di Vinadio ospita la quinta edizione di “Forte in fiore”, la mostra-mercato dedicata al territorio e alla tradizione organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio. Una ricca selezione di prodotti botanici, cosmetici naturali, oli essenziali, artigianato ecosostenibile e green design sarà allestita all’interno del fossato dell’imponente fortezza per una due giorni all’insegna dei colori, dei profumi e dei sapori della terra. Ad impreziosire la manifestazione sarà il programma OFF “Un respiro nel caos. Riconquistare il proprio tempo in montagna”, con una serie di iniziative che promuovono uno stile di vita più lento e consapevole: talk, spettacoli, laboratori culinari, pedalate ecologiche e pilates sul fieno, per riconnettersi con la natura e rigenerare corpo e mente. Il biglietto, che include la mostra mercato e le attività collaterali di “Forte in Fiore OFF”, ha un costo di 3 euro in prevendita su ticket.it ed è gratuito per bambini fino a 10 anni e residenti di Vinadio (solo il sabato).

Anche quest’anno la mostra-mercato sarà animata da numerosi stand di piante, fiori, prodotti tipici e artigianato green, con espositori provenienti da varie province piemontesi e diverse regioni di Italia. Ampio spazio verrà riservato anche a marmellate, succhi, miele, dolci della tradizione, nocciole, sciroppi e derivati, tisane, vini e liquori artigianali, salumi e formaggi delle valli, cosmetica naturale e altri prodotti tipici del territorio. Non mancherà, infine, l’artigianato con proposte di oggettistica, complementi di arredo, bijoux, accessori e abbigliamento realizzati a mano con materiali di recupero, naturali e/o eco sostenibili.

Alla manifestazione classica si affianca Forte in fiore OFF, un ricco programma di iniziative collaterali dal titolo “Un respiro nel caos. Riconquistare il proprio tempo in montagna” che si sviluppa e approfondisce il concetto di vita lenta attraverso 5 sezioni tematiche: tempo di ascolto, tempo di lettura, tempo di benessere, tempo di storie e tempo di tradizioni.

Il tempo inteso non solo nella sua dimensione fisica e temporale ma anche come approccio più ampio della vita che privilegia la qualità delle esperienze. La vita “in” e “di” montagna, ad esempio,permette di riscoprire valori autentici, di ritrovare il proprio equilibrio e di adottare comportamenti più consapevoli e attenti al benessere psico-fisico, offrendo un’alternativa alla frenesia della vita moderna.

Il programma OFF prenderà il via il sabato pomeriggio, alle 15.30, al Rivellino del Forte con due talk che vedranno protagonisti scrittori e imprenditori che per lavoro e per passione hanno scelto di vivere a stretto contatto con la montagna. Alle 15.30 la blogger e scrittrice Cinzia Dutto dialogherà con Michele Donalisio, fondatore di Produzione Lenta, Luca Lingua, fondatore di Samya Benessere, e Donata Verna e Matthias Nanz, gestori del locale “La Crosa”, all’interno del Forte, che parleranno di come sia “Vivere e lavorare nelle terre alte. L’economia virtuosa della montagna“. Alle 16.30, l’autore e curatore di mostre Erich Giordano modererà gli interventi degli scrittori e alpinisti Ernico Camanni, Nicolas Crunchant e Marika Abbà sul tema di “Spazio e tempo. Un viaggio nel cuore della montagna“. I talk saranno intervallati da musiche tradizionali, celtiche, classiche e medievali sapientemente interpretate della violinista Marianna Brondello e dell’arpista Maria Antonietta Carafa.

Sia il sabato che la domenica, negli orari della manifestazione, sempre nel Rivellino del Forte, sarà aperta al pubblico “Libri in quota“, la libreria di “Forte in fiore” curata da Alie di Luca Fenoglio: un luogo ideale per rilassarsi, leggere e godersi la natura e la storia del luogo. Allestita con materiali di riciclo, pallet e balle di fieno che promuove la lettura all’aria aperta, contribuendo a creare una comunità più consapevole e sostenibile. Un’ottima occasione, inoltre, per scoprire nuovi libri e autori del territorio, e per incontrare altre persone che condividono la passione per la lettura.

Sabato, dalle 14 alle 18, ci sarà la prima proposta dedicata al benessere con la “Pedalata ecologica, tra natura e storia“: un itinerario cicloturistico, da fare in autonomia con l’utilizzo delle e-bike del forte, che intreccia storia, natura e sostenibilità. Si attraversa l’immenso fossato, i cortili erbosi e la piazza d’armi, passando anche attorno al lago artificiale del forte, un progetto “green” che permette al Comune di Vinadio di generare energia elettrica pulita. La partenza è prevista dall’info point in piazza Vittorio Veneto, alle 14, 15.30 e 17 (tre turni). L’attività della durata di 1 ora è destinata ad un massimo di 10 persone per turno. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite di Fondazione Artea.

Domenica, invece, dalle 10.30 alle 12.30, secondo appuntamento dedicato al benessere psico-fisico con “Pilates sul fieno“, a cura di ASD Allinea-mente: Corpo e Mente in Equilibrio. Un’esperienza multisensoriale unica che combina i benefici del Pilates con il potere rigenerante della natura. Il fieno, con il suo profumo intenso e la sua consistenza morbida, crea un’atmosfera rilassante e coinvolgente. L’attività libera, aperta a tutti, è prevista in due sessioni di massimo quindici persone, dalle 10.30 alle 11.15 e dalle 11.30 alle 12.15. Si consiglia di portare un asciugamano o un tappetino. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite di Fondazione Artea.

Ancora domenica, alle 11.30, e alle 14.30 in replica, avrò luogo “Nevina e Fiordaprile. L’arrivo della primavera al Forte di Vinadio”, uno spettacolo teatrale itinerante, per grandi e piccini, all’interno del percorso multimediale “Montagna in Movimento”, a cura di Claudio Dughera e Alice De Bacco. La fiaba Nevina e Fiordaprile di Guido Gozzano celebra l’amore che sboccia tra due mondi apparentemente inconciliabili, un inno alla speranza, capace di superare ogni ostacolo e pregiudizio. Il Forte di Vinadio, con le sue imponenti mura e i suoi spazi suggestivi, diventa lo scenario perfetto per dare vita alla delicata storia d’amore tra Nevina, una fanciulla candida come la neve, e Fiordaprile, un giovane pastore dal cuore gentile. Lo spettacolo si snoda attraverso le sale del percorso espositivo del forte, dove le scenografie multimediali e le proiezioni evocative accompagneranno gli spettatori in un viaggio emozionante tra le pagine della fiaba di Gozzano. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite di Fondazione Artea.

Immancabili le iniziative dedicate alla tradizionale pasta fresca di Vinadio, con gli appuntamenti di “Crouset. Fiore all’occhiello della Valle Stura“, curati dal gruppo La Rasdouireto al Rivellino del Forte. Due le proposte: la prima sabato, dalle 15 alle 18, è “Mani in pasta“, il laboratorio di crousetper bambini (per info e prenotazioni chiamare il numero 328 2032182), la seconda domenica, dalle 10 alle 18, quando sarà possibile assistere al rito della preparazione dei crouset. Infine, sabato a cena e domenica a pranzo sarà possibile gustare la prelibatezza enogastronomica vinadiese in numerosi ristoranti e locali del paese che, per l’occasione, offriranno a 12 euro un piatto di crouset, proposto con un’ampia offerta di sughi e condimenti tra cui scegliere. L’elenco dei ristoranti aderenti è consultabile sul sito fortedivinadio.com.

Forte in fiore è un progettodi Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, l’Unione Montana Valle Stura, realizzato grazie al contributo di Fondazione CRC (Bando Primavera) e Fondazione CRT.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0171/959151 e 0171/1670042, scrivere a info@fortedivinadio.com o visitare il sito fortedivinadio.com.