Forte di Vinadio, torna il Temporary Shop: un mese tra artigianato, sapori e nuove esperienze

CUNEO CRONACA - Dal 30 luglio al 30 agosto il Forte di Vinadio ospita la quattordicesima edizione del “Temporary Shop”, l’iniziativa organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che ogni estate trasforma gli spazi del Forte Albertino in una vetrina dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio.

Questa è soltanto una delle iniziative che animano l’estate del Forte di Vinadio, tra queste giovedì 13 agosto è prevista l’inaugurazione del percorso “A piccoli passi”, ideato per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. L’ingresso al Temporary Shop è gratuito con accesso dal ponte di Porta Francia, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, la domenica e nella settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19.

Artigianato creativo, cosmesi naturale e prodotti tipici sono i tre elementi che caratterizzano il progetto, giunto alla sua quattordicesima edizione, con l’obiettivo di promuovere il lavoro di artigiani, aziende agricole e piccole realtà produttive, offrendo loro un contesto unico nel quale incontrare il pubblico e raccontare la qualità delle proprie produzioni.

Da quattordici anni il “Temporary Shop” rappresenta un punto di riferimento per chi desidera scoprire e acquistare prodotti autentici del territorio. Anche l’edizione 2026 propone un ricco percorso espositivo che unisce tradizione, creatività e sostenibilità, con un’ampia selezione di creazioni artigianali, prodotti per il benessere e specialità gastronomiche.

L’area dedicata all’artigianato creativo ospita oggetti di design in legno, ceramiche artistiche e manufatti in porcellana, dipinti e decorazioni realizzati a mano, bijoux artigianali, accessori e capi per l’infanzia, oltre a creazioni tessili ottenute con filati naturali e tinture vegetali. Tra le proposte trovano spazio anche i manufatti in feltro di lana sambucana, realizzati nell’ambito di progetti che coniugano inclusione sociale, recupero delle tradizioni e valorizzazione delle produzioni locali.

Ampia anche l’offerta dedicata al benessere e alla cosmesi naturale, con saponi artigianali, creme e prodotti per la cura della persona a base di estratti vegetali, cosmetici alla lavanda e al latte d’asina, tisane, infusi, tè, miscele di spezie, erbe aromatiche e preparati naturali per la cucina.

La sezione enogastronomica propone invece una ricca selezione di eccellenze del territorio: pasta fresca e prodotti da forno della tradizione, biscotti e dolci artigianali, miele e prodotti dell’alveare, confetture, marmellate, succhi di frutta, frutta e verdura disidratata, conserve, sottoli, sottaceti, farine, cereali e legumi, oltre a prodotti a base di nocciola, aglio di Caraglio e trasformati, liquori alle erbe alpine, genepy, vini e altre specialità ottenute da lavorazioni artigianali.

Una proposta in continua evoluzione che racconta, attraverso oggetti, profumi e sapori, la ricchezza produttiva della Valle Stura e del territorio cuneese, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro di artigiani e produttori che custodiscono saperi, tradizioni e materie prime di qualità.

Durante l’estate, al “Temporary Shop” si affiancano le visite del percorso multimediale “Montagna in Movimento”, e alla mostra permanente “Messaggeri Alati”, con un unico biglietto al prezzo intero di 9 euro e ridotto di 6 euro; è, inoltre, possibile scoprire la storia e l’architettura della fortezza grazie alle visite guidate a tariffa intera di 12 euro e ridotta di 9 euro. Le proposte per grandi e piccini “Mamma mia che forte!”, dedicate alle famiglie con bambini di età superiore ai 3 anni hanno un costo del biglietto che varia in base al numero di visitatori: 18 euro per 3 persone, 20 euro per 4 persone e 22 euro per 5 persone. I prezzi per le escursioni in e-bike (e bici muscolare per i bambini dagli 8 ai 10 anni) sono di 25 euro intero e 10 euro ridotto per mezza giornata e 35 euro intero e 15 ridotto per l’intera giornata. Gli itinerari cicloturistici sono disponibili tutti i giorni con partenza dal Forte di Vinadio (piazza Vittorio Veneto).

Tra le novità del 2026, “Fiori nei Cannoni”, un progetto dedicato alla sostenibilità che trasforma la fortezza in un centro di educazione ambientale. Gli spazi del Fortino rinascono come un’oasi di piante mellifere, arricchita da un itinerario sensoriale pensato per far conoscere il mondo degli impollinatori. L’esperienza si completa con la possibilità di adottare un’ape e degustare il nuovo “Miele del Forte”.

Accanto a questa iniziativa prende vita “A piccoli passi”, un percorso ideato per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, che propone un modo nuovo e coinvolgente di vivere il Forte. Attraverso l’itinerario “Montagna in movimento”, i visitatori potranno utilizzare un kit esperienziale con attività e strumenti studiati per trasformare la visita in un momento di gioco, scoperta e condivisione. L’attivazione del percorso e l’inaugurazione è prevista per giovedì 13 agosto.