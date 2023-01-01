Da "Il respiro della foresta" alla wilderness alpina: a Cuneo la grande fotografia di natura

CUNEO CRONACA - Martedì 23 giugno, alle 21, l'associazione Cuneofotografia APS, in collaborazione con La Casa del Fiume, propone un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della fotografia e della natura selvaggia. La serata, ospitata negli spazi della Casa del Fiume, vedrà protagonisti due autori d'eccezione, capaci di raccontare l'ambiente naturale attraverso sargi profondi, intimi e di straordinario impatto visivo.

Ad aprire l'incontro sarà la fotografa toscana Claudia Giusti con "Il respiro della foresta", un progetto fotografico a sfondo terapeutico e meditativo nato dal profondo legame dell'autrice con gli alberi. Giusti presenterà una selezione di circa trenta dittici fotografici che simulano, attraverso il movimento verticale della macchina fotografica, il ritmo dell'inspiro e dell'espiro. Una vera e propria mappa visiva delle foreste più significative e tutelate d’Europa, volta a mostrare il ciclo vitale di questi complessi organismi e a sensibilizzare il pubblico sulle criticità ambientali che oggi minacciano i polmoni verdi del nostro pianeta.

Nella seconda parte della serata, il testimone passerà al fotografo Lorenzo Shoubridge con il suo progetto "ATTITUDE". Frutto di un anno e mezzo di lavoro sul campo nel difficile e aspro territorio d'alta quota del Mont Avic e della Valle di Champorcher (Valle d'Aosta), il reportage è un viaggio visivo ed emozionale tra la flora e la fauna delle Alpi. Attraverso una selezione di oltre 160 immagini realizzate spesso in condizioni estreme, Shoubridge indaga i forti contrasti tra luce e oscurità. Tra gli scatti in proiezione, il pubblico potrà ammirare anche la celebre immagine del topo quercino in caccia, premiata nel prestigioso concorso internazionale Wildlife Photographer Of The Year.

Due approcci differenti – l'intimità della meditazione forestale e la forza della wilderness alpina – uniti da un unico grande obiettivo: celebrare la complessa bellezza della biodiversità e far riflettere sull'urgenza della tutela ambientale, tra riscaldamento globale e turismo sostenibile.