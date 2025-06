Fondi Alcotra per la sostenibilità: a Cuneo la presentazione del progetto Sens'Action

CUNEO CRONACA - Il parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo ha ospitato la visita ufficiale al progetto Sens’Action, uno dei progetti finanziati dal Programma Interreg Alcotra 2021–2027. Alla conferenza stampa, organizzata all’interno dell’area verde, hanno preso Silvano Dovetta, consigliere delegato alla Programmazione Europea e Alcotra della Provincia di Cuneo; Marco Gallo, assessore regionale; Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo; Roberta Robbione, presidente del Parco Fluviale Gesso e Stura; Livio Tranchida, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare le azioni concrete che, attraverso i fondi europei, migliorano l’accessibilità, l’educazione ambientale e la fruizione sostenibile dei parchi fluviali, in un’ottica di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia.

Sens’Action coinvolge attivamente il territorio cuneese, assieme a quello torinese (Parco della Mandria), dimostrando come la cooperazione europea si traduca in interventi reali per le comunità locali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della resilienza dei territori alpini, obiettivo cardine della priorità OP4 del programma Alcotra, che ha già attivato 64 progetti con partecipazione piemontese, di cui ben 14 dedicati proprio a questa sfida.

Venerdì 13 giugno la Reggia di Venaria, a Venaria Reale (TO), ospiterà il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Alcotra 2021–2027, l’organismo decisionale e strategico che governa i fondi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia. L’appuntamento in Piemonte, che detiene la presidenza del Comitato per il 2025, arriva in un momento cruciale per la programmazione: nel corso dei lavori saranno approvati i progetti finanziati dal III Bando Alcotra, avviata la discussione sul IV Bando e tracciate le prime linee strategiche verso la conclusione della programmazione.