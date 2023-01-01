Fondazione Fossano Musica, un'estate tra concerti e masterclass: sabato il Galà Lirico

CUNEO CRONACA - L’estate della Fondazione Fossano Musica si annuncia ricca di appuntamenti, tra concerti, masterclass, campus estivi e iniziative dedicate ai grandi protagonisti della musica.

Il programma accompagnerà il pubblico fino alla fine di agosto con proposte diverse per generi e linguaggi. Si comincia l’11 luglio con il Galà Lirico, che riporterà sul palco i vincitori del Norma Fantini Opera Contest, in un’occasione dedicata anche alla magia de “La Bohème”.

Grande spazio sarà poi riservato all’omaggio a Nini Rosso, nel centenario della nascita. Il 20 luglio arriveranno i Boston Brass, una delle formazioni cameristiche più acclamate a livello internazionale, mentre il 21 luglio sarà la volta della FFM Big Band con “Trumpet Heroes”, insieme a Flavio Boltro, Andrea Tofanelli e Fulvio Chiara.

Il calendario proseguirà con “Luci alla ribalta”, progetto dedicato alle atmosfere e alle suggestioni delle canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, e con “Concerto in Danza”, dialogo tra musica e movimento su alcuni celebri brani del panorama musicale. Spazio anche al canto a cappella con Vocalmente - A Cappella Festival, che il 24 luglio ospiterà i Fool Moon dall’Ungheria con l’opening act dei VoXes, e alla comicità musicale degli Oblivion, attesi il 25 luglio.

Tra gli appuntamenti successivi figurano il concerto dei docenti del Jazz Summer Fest, il 29 luglio, il 13 Floor Trio il 30 luglio, “L’incendio del Bosco Grande” il 3 agosto e “The Musicals” il 28 agosto, con le note dei grandi successi della storia del musical.

Accanto ai concerti, la Fondazione propone per tutta l’estate masterclass e campus con docenti d’eccellenza: da “Canto al Castello” con il soprano Norma Fantini al Boston Brass Seminar, dal Jazz Summer Fest al campus orchestrale “The Musicals”, fino alla masterclass di tromba con Esteban Batallán, prima tromba della Chicago Symphony Orchestra.

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Nini Rosso, il 18 e 19 settembre San Michele Mondovì ospiterà inoltre la seconda edizione del concorso musicale “Le Melodie di Nini Rosso – Un omaggio musicale”, promosso dal Comune di San Michele Mondovì in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica. Il concorso è aperto a solisti e gruppi strumentali, chiamati a interpretare brani del repertorio di Nini Rosso o composizioni originali ispirate al suo stile.

Un programma ampio, pensato per unire formazione, spettacolo e valorizzazione del talento, confermando il ruolo della Fondazione Fossano Musica come punto di riferimento per la vita culturale e musicale del territorio.