Fondazione Crc, bilancio 2021: oltre 48 milioni di avanzo di esercizio, 38 milioni per il 2022

CUNEO CRONACA - Patrimonio netto a quota 1,4 miliardi di euro, totale degli investimenti a valore di mercato a quasi 1,7 miliardi di euro, avanzo d’esercizio 2021 pari a 48,1 milioni di euro, da cui derivano 38 milioni destinati all’attività progettuale ed erogativa 2022: questi i dati salienti del Bilancio 2021 della Fondazione Crc che il Consiglio generale presieduto dal vice presidente Raviola ha approvato all’unanimità nella seduta di questo pomeriggio.

I 38 milioni di fondi a disposizione per attività progettuali ed erogative saranno suddivisi tra:

- 35,8 milioni di euro destinati all’attività istituzionale sul territorio della provincia di Cuneo, in crescita del 79% rispetto a quanto previsto dal Piano Pluriennale 2021-24;

- 1,3 milioni di euro destinati al Fondo Unico per il Volontariato (FUN);

- 900 mila euro per Fondazione con il Sud e Fondo nazionale ACRI, sulla base degli accordi vigenti.

Sul fronte dei ricavi, il risultato inedito nasce dalla gestione particolarmente attenta e prudente del patrimonio in un anno, il 2021, che ha presentato particolari difficoltà sul mercato finanziario. Il Bilancio evidenzia inoltre due elementi particolarmente significativi emersi nel corso del 2021: in primis, l’aumento (+83%) dei dividendi da partecipate, in particolare bancarie, tornati disponibili dopo il congelamento deciso come misura d’emergenza per la pandemia. I dividendi pagati dalla conferitaria Intesa Sanpaolo pesano per il 40% sul totale dei dividendi incassati. In seconda battuta, il risparmio d’imposta destinato a finanziare i fondi erogativi, riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2021 che ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile IRES per le Fondazioni. Le risorse derivanti da questa novità, che ammontano a 6,8 milioni, vanno ad aggiungersi ai 31,2 milioni di euro derivanti dall’avanzo di esercizio.

Rimane invariata la dotazione del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (50 milioni di euro). La Fondazione ha ribadito, come da tradizione, l’approccio prudenziale e l’attenzione al futuro, in un periodo storico caratterizzato da una grande instabilità sui mercati e un importante ritorno inflattivo: oltre ad accantonare il 20% dell’avanzo di bilancio (9,6 milioni) alla riserva obbligatoria, si è scelto di accantonare il 15% dell’avanzo (percentuale massima consentita dal MEF, per un importo di 7,2 milioni) alla riserva per l’integrità del patrimonio. Si segnala che ha raggiunto la dotazione di 1,1 milioni di euro la riserva da donazioni, grazie alle acquisizioni promosse dal progetto Donare.