Foehn e raffiche sulla Granda, poi brusco calo delle temperature: attenzione alle gelate

CUNEO CRONACA - Un profondo minimo barico, attualmente in transito sul Mar Adriatico, continuerà a causare forte ventilazione anche giovedì (26 marzo), con condizioni di foehn estese a tutta la regione. I venti rimarranno ancora molto forti in montagna e nelle vallate e forti in pianura, con raffiche intense.

Dalla tarda serata - fa sapere Arpa Piemonte - l'allontanamento della depressione verso il Mar Ionio favorirà una attenuazione sul Piemonte occidentale, ma la conseguente rotazione delle correnti manterrà rinforzi da nord sul settore orientale fino alla tarda mattinata di venerdì.

Nei giorni successivi la debole espansione di un campo di alta pressione sull'Atlantico garantirà condizioni più stabili, tuttavia saranno possibili deboli nevicate a ridosso delle creste alpine nordoccidentali di confine.

Per l'attenuazione dei venti di foehn, tra la serata di giovedì e venerdì mattina si avvertirà un brusco calo delle temperature, con possibili gelate tardive.

Venerdì 27 marzo

Nuvolosità: cielo sereno, con residui addensamenti fino al primo mattino sulle Alpi nordoccidentali di confine.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili ultime deboli nevicate residue nella notte, limitate alle cime alpine nordoccidentali di confine.

Zero termico: in progressivo rialzo dal pomeriggio fino a circa 1800 metri in tarda serata.

Venti: al mattino moderati settentrionali, con residue condizioni di foehn sul Piemonte orientale in particolare su Alpi settentrionali e Appennino, dove sono attese raffiche ancora intense. Successiva attenuazione a partire da ovest, nel corso del pomeriggio.

Sabato 28 marzo

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio nubi in graduale aumento in arrivo da ovest con cieli più nuvolosi sulle zone alpine di confine per addensamenti compatti, copertura parziale sul resto della della regione per transito di velature.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli nevicate dalla tarda serata sulle creste alpine nordoccidentali di confine.

Zero termico: in aumento fino al pomeriggio sui 2100-2200 metri poi in generale lieve calo sui 1900-2000 metri, più accentuato sulle Alpi nordoccidentali dove i valori raggiungeranno i 1500 metri.

Venti: deboli o localmente moderati tra nord e nord-est in montagna, deboli variabili in pianura. Dalla sera locali rinforzi sulla zona dei laghi.

Domenica 29 marzo

Nuvolosità: al mattino in prevalenza nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei settori alpini; schiarite via via più ampie nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: deboli nevicate sui settori alpini fino alla tarda mattinata, più probabili sulle zone di confine.

Zero termico: in leggera diminuzione sui 1800 metri.

Venti: in prevalenza deboli tra nord e nord-est a tutte le quote, con rinforzi moderati e persistenti in Valle Ossola e sulla zona dei laghi.