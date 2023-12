Foehn e caldo anomalo a due giorni dal Natale, temperature fino a 21 gradi in pianura in Granda

CUNEO CRONACA - La nostra regione si trova al confine tra una vasta area di alta pressione disposta sull’Oceano Atlantico e una di bassa pressione in discesa dalla Scandinavia verso i Balcani. Il contrasto di pressione molto accentuato è l’artefice dei venti nordoccidentali molto forti che stanno interessando l’arco alpino estendendosi nel corso della giornata a tutta la regione.

Sono state registrate nella giornata di venerdì 22 dicembre raffiche di vento fino a 180-200 km/h sulle creste di confine con la Francia, mentre agli sbocchi vallivi e nel fondo valle si attestano intorno a 80-120 km/h. Il vento medio non è stato meno intenso, superando anche i 50-70 km/h sulle stesse zone. Nella tabella sono riportati alcuni valori delle raffiche del vento registrati oggi 22 dicembre 2023

Il vento di foehn ha determinato un marcato incremento delle temperature fino a 12-16 °C nelle 24 ore sulle aree di pianura e media-bassa valle, mentre le zone interessate dal “muro del foehn”, ovvero quelle di alta valle e di confine, soprattutto Alpi Graie, Pennine e Lepontine dove la nuvolosità e il vento ancora non riscaldatosi hanno fatto registrare dei cali termici di 2-4 °C in 24 ore.

Nella giornata di venerdì 22 dicembre si sono registrate alle ore 14:30 temperature al di sopra dei 20° C in molte località della pianura torinese e cuneese, tra le quali spiccano i 22.3 °C di Villafranca Pellice (TO), i 21.7°c di Bra (CN), i 21.5°C di Torino Giardini Reali (TO), i 21.3 °C di Pinerolo (TO ) e i 21°C di Caselle e Santena (TO).



Il vento forte si indebolirà dapprima sulle aree più orientali del Piemonte e poi, nella mattinata di sabato 23 dicembre, anche sulle pianure occidentali. Domenica, infine, si esaurirà anche sulle Alpi.

Per Natale e Santo Stefano sono previste foschie e nebbie in banchi soprattutto nella mattina e sulle aree orientali della regione, mentre avremo condizioni generalmente soleggiate sull’arco alpino e nella fascia pedemontana. Le temperature torneranno nella media del periodo.

Il grado di pericolo valanghe si manterrà 3-Marcato in quota sulle Alpi Lepontine di confine e 2- Moderato in quota sui settori di confine dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie e 1-Debole nei restanti settori.