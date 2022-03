Flash mob per l'Ucraina alla Momigliano di Ceva: 250 alunni invocano la pace

CUNEO CRONACA - Gli alunni della primaria "Momigliano" di Ceva, in provincia di Cuneo, hanno organizzato un flash mob per esprimere la loro richiesta di pace in Ucraina a cui hanno partecipato tutte le classi. I 250 bambini, disponendosi in gruppo, hanno formato il simbolo e la parola pace.

Gli alunni hanno vissuto con grande serietà e partecipazione l’iniziativa - scrive la scuola. Sono stati sensibilizzati dai docenti e hanno voluto gridare in modo corale il loro no alla guerra. L’iniziativa è stata filmata ed è visibile sul canale YouTube dell’istituto.