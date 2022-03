Flash mob degli studenti di Cuneo per la pace: "Manifestiamo anche per i giovani come noi"

CUNEO CRONACA - Tutta la scuola si è mobilitata per manifestare contro la guerra in Ucraina. Gli studenti del biennio e del triennio del "Bonelli" di Cuneo hanno espresso il loro "No" a una guerra illogica e ingiusta, con flashmob di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina e dei ragazzi come loro, a cui viene oggi impedito il diritto allo studio.

"Ciò che sta succedendo in Ucraina è vergognoso – ha detto ad alta voce Silvia Rebuffo, rappresentante di classe della 4 A SIA –. Per noi studenti, vedere giovani abbandonare le proprie case, gli amici, la scuola, per colpa di una guerra di cui non sono i responsabili, è tremendo! Noi manifestiamo per loro, per il diritto di ogni giovane alla pace, alla crescita serena e allo studio!".

"In questi giorni, guardando ciò che sta succedendo - continua Camilla Leoncino, 3 B RIM - mi sono resa conto di quanto sia fortunata a vivere qui, in Italia, e di quanti diritti godo senza nemmeno esserne consapevole. Questa guerra ci spinge a riflettere seriamente su ciò che abbiamo e a valorizzare la nostra libertà, perché le immagini che vediamo ogni giorno sui media non fanno altro che ricordarci che nulla può più essere dato per scontato. Da un momento all’altro la tua vita può cambiare, essere distrutta, la tua casa sparire sotto cumuli di macerie".

Anche i docenti hanno partecipato ai flashmob per ricordare a tutti che giovani e adulti possono e devono unirsi per ricordare al mondo intero il rispetto dei diritti umani.