"Fiume di acqua e di fango": a teatro a Ceva il racconto della grande alluvione del 1994

SERGIO RIZZO - Venerdì 4 novembre, alle 21, presso il Teatro Marenco di Ceva, in provincia di Cuneo, si svolgerà lo spettacolo “Fiume di acqua e di fango, racconto della grande alluvione del 1994 in Piemonte" con Sara Dho, musiche Roberto Dibitonto, scenografia Luigi Napolitano a cura l’Astrolabio, Associazione di Cultura Teatrale di Mondovì.

Lo spettacolo racconta la grande alluvione del 1994 che ha colpito il Piemonte e lo vuole ricordare ai ragazzi e agli adolescenti di oggi che lo hanno vissuto attraverso i racconti dei loro genitori o sui libri di scuola. Quell’evento tragico ha costretto la popolazione a considerare tutte le negligenze e superficialità che gli interventi dell’uomo hanno causato all’ambiente. Ma il popolo piemontese non si lamentò e sostituì il lamento e il pianto con il coraggio, l’impegno e la determinazione. La rapida ricostruzione è stata merito della fatica, delle energie e della cooperazione di tutti. L’acqua sommerse la terra, gli animali, le persone e gli oggetti, ma non la speranza: tutti si diedero da fare per ripulire strade e case.

Lo spettacolo teatrale è sotto forma di monologo con musica originale dal vivo e prende spunto da ciò che avvenne nell’Alessandrino, dove una radio locale si trovò inaspettatamente a condurre con telefonate in diretta. Ingresso: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni: ass.inquinta@gmail.com; tel. 338.5228451, oppure presso la Scuola di Danza Doppie Punte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.30.

Sergio Rizzo