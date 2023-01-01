Fisco & Scuola, il Grandis di Cuneo vince il concorso regionale sulle tasse con "Nullia Vs Civitas"

CUNEO CRONACA - L’istituto Grandis di Cuneo, il Romero di Rivoli e il Pascal di Giaveno: questi gli istituti scolastici che sono saliti sul podio del concorso regionale di Fisco & Scuola “Cittadini del futuro: ribaltiamo i luoghi comuni sulle tasse”. Ma non solo loro sono stati i premiati: i veri vincitori sono stati tutte le studentesse e tutti gli studenti delle scuole superiori piemontesi che hanno raccolto l’invito dell’Agenzia delle Entrate e hanno proposto una riflessione creativa e critica sul tema delle tasse, mettendo in luce la funzione di riequilibrio delle disuguaglianze tra i cittadini, di garanzia dei diritti, di costruzione del bene comune.

I numerosi lavori presentati hanno evidenziato l’impegno dei giovani, che hanno saputo trattare il tema utilizzando le forme e i codici espressivi delle nuove generazioni come video, reels, campagne di comunicazione per il web, podcast, meme. In generale, negli elaborati sono state proposte riflessioni sull’importanza delle imposte e affrontati con efficacia i profili della legalità e il rapporto con la realtà quotidiana. L’edizione 2025/2026 del concorso regionale si chiude con un bilancio di 65 incontri nelle scuole superiori di tutta la regione, 33 istituti scolastici coinvolti e circa 1.500 studenti partecipanti.

I vincitori ex-aequo sono stati il cortometraggio “Fisco giusto, fisco sicuro” dell’IIS Romero di Rivoli (TO), in cui i ragazzi hanno inscenato una causa giudiziaria fra una condotta fiscalmente indifferente alla comunità e comportamenti virtuosi, ed il video “Nullia Vs Civitas”, dell’IIS Grandis di Cuneo, in cui il messaggio finale fa capire cosa c’è dietro l’idea di un paese ideale dove viene vissuto appieno il proprio dovere civico di cittadinanza; terzo gradino del podio per il video di animazione “Il Funghetto” dell’IIS Pascal di Giaveno, che ha saputo miscelare innovazione tecnologica, orgoglio per gli elementi iconici dell’identità territoriale e il messaggio di partecipazione responsabile. Il concorso è stato promosso dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale e il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e del Consiglio regionale del Piemonte.

La classifica completa

1 ex aequo. IIS “S. Grandis” – Cuneo – Classe 3^ B – video “Nullia Vs Civitas”

1 ex aequo. IIS “O. Romero” - Rivoli – Classe 4^ S – video “Fisco giusto, futuro sicuro”.

IIS “B. Pascal” - Giaveno - 6 allievi della classe 1^ M – video di animazione “Il funghetto” IIS “Cavour” - Vercelli - 4 allieve della classe 4^ B AFM – video “Tasse e imposte” IIS Ciampini Boccardo - Novi Ligure – 3 allieve della classe 3^ A – video “Un mondo senza tasse” IIS “L. Da Vinci” – Borgomanero – 17 allievi/e della classe 4^ A AFM - Pagina Instagram “Il Fisco che ci piace” IIS “Galileo Ferraris” – Vercelli – classi 3^A e 3^B - video “Il valore nascosto della normalità” IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano – 4 allievi della classe 4^ G – video “L'ambulanza per la nonna” IIS Baruffi – Ceva – classe 3^ AFM – video “Aspettative vs realtà” IIS Vallauri – Fossano – classe 4^ A AFM – video “Le Vespe”