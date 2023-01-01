Fiori, animali e sapori: a Mondovì torna la Fiera di Primavera per la 65esima edizione

CUNEO CRONACA - Mondovì si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 11 e domenica 12 aprile torna la 65esima Fiera di Primavera, manifestazione che per due giorni animerà la città con espositori, incontri, laboratori, attività per famiglie, proposte per il verde, animali, macchine agricole, turismo, cultura, sport e gastronomia.

Accanto agli spazi dedicati a fiori, piante e giardinaggio, non mancheranno le iniziative per i più piccoli e per le famiglie. In programma ci saranno il battesimo della sella a cura dell’associazione Ippica Monregalese, con i pony Lady e Nutella a disposizione dei bambini sabato dalle 15 alle 16 e domenica dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16, i diversi laboratori predisposti da Coldiretti e Campagna Amica, in calendario sabato 11 aprile alle 15.30 e alle 16.30 e domenica 12 aprile alle 11, alle 15.30 e alle 16.30, la musica da ascolto e da ballo con la Miki Folk Band, prevista domenica 12 aprile dalle 14 alle 16, lo stand dell’Istituto Agrario “Giolitti-Bellisario” e la presentazione delle razze rare di galline piemontesi a cura dell’Università degli Studi di Torino.

Alla Sala Scimé, in corso Statuto 11/D, sabato 11 aprile alle 9.45, in occasione dell’Anno internazionale dei pascoli e dei pastori, si terrà il convegno “L’evoluzione dell’allevamento nelle aree interne”, promosso da Coldiretti Cuneo e Anaborapi in collaborazione con A.Re.Ma. e A.Di.Al.Pi. Tra i relatori interverranno il professor Mauro Coppa dell’Università degli Studi di Torino e Roberta Colombero dell’alpeggio Valanghe di Marmora.

In piazza Santa Maria Maggiore, sotto i portici soprani, troverà spazio “Famiglie in Fiera”, con i laboratori a cura dell’Asilo Nido comunale, l’area Pet Therapy e Agility Dog a cura dell’A.S.D. Casa Boriello e un’area espositiva e ludica di giochi in legno, aperta gratuitamente a bambini e adulti. Nel corso delle due giornate si terranno anche laboratori con il legno: pixel art, dedicata all’arte del mosaico dai 5 anni in su, della durata di 20-30 minuti e a partire da 20 euro, e camioncino giocattolo, per realizzare un piccolo camion in legno, dai 7 anni in su e anche per adulti, della durata di 30-35 minuti e al costo di 20 euro. Per prenotazioni o informazioni sui laboratori è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 333 62 51 148.

In corso Statuto, area Municipio, saranno presenti gli spazi di promozione di A.T.L. del Cuneese, Landandé, “La Funicolare” e Ascom Confcommercio Mondovì, mentre con la terza edizione di “Mondovì in Circolo – Scopri la città su due ruote elettriche”, a cura del Circolo delle Idee e di Mondovì in Grande, sono previsti due talk dedicati a cambiamento climatico, sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili: sabato 11 aprile alle 16 con la partecipazione del professor Paolo Fino e domenica 12 aprile alle 16 con il meteorologo Andrea Vuolo. Saranno inoltre organizzati tour in e-bike con aperitivo analcolico panoramico, con partenza dallo stand alle 10 e alle 15.

Ampio spazio anche all’outdoor. In corso Statuto si potrà provare gratuitamente l’arrampicata con il Club Alpino Italiano. Presso lo stand dell’Associazione Valle Stura Outdoor sarà invece possibile prenotarsi per il “giro fiume”, un breve tratto lungo il torrente Ellero per sperimentare il rafting; la partecipazione è gratuita con prenotazione al numero 335 482382. Ci sarà infine un’area Street Soccer, realizzata in collaborazione con i settori giovanili delle associazioni dilettantistiche locali, per promuovere il benessere giovanile attraverso lo sport.

In piazza Carlo Ferrero, nell’area “Fiori, Piante e Giardini”, sabato 11 aprile alle 15.30 si terrà l’incontro “Il Giardino delle Erbe. Il mondo delle piante grasse”, con un approfondimento su coltivazione e gestione a cura dell’azienda agricola Baobab di Mondovì. Alle 16.30 seguirà la degustazione di tisane di erbe aromatiche proposta dall’azienda agricola Bosco Sorvaj di Villanova Mondovì, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria al 338 4384070. Alle 18.30 è in programma la presentazione del libro “Inter Segetes Nigella”, accompagnata dalla degustazione del cocktail “Monregalese”, con gli interventi, tra gli altri, di Mauro Benedetto, Attilio Iannello e Marzia Milano.

Domenica 12 aprile, dalle 15 alle 16, sempre in piazza Carlo Ferrero si terrà l’incontro-laboratorio “I segreti delle erbe aromatiche”, dedicato ai profumi dell’orto e al loro utilizzo in cucina, con il giornalista gastronomico Claudio Porchia. A seguire sono previsti la degustazione del cocktail “Monregalese” e la presentazione del libro “Aromatiche da bere” della barlady Ottavia Castellaro, anche in questo caso con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria al 338 4384070. Le vie Beccaria, Alessandria, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro ospiteranno invece “Fiera e Fiori di Primavera”, con esposizioni e allestimenti tematici a cura di aziende florovivaistiche, attività, laboratori, degustazioni e visite guidate alla sede del Comizio Agrario.

Ricchissimo anche il programma degli appuntamenti culturali. Sabato 11 aprile si comincerà alle 9 in piazza San Pietro con l’inaugurazione della mostra di garofanini e fiori primaverili e con un laboratorio di piantagione e cura di cassette fiorite. Alle 10, al Giardino delle parole in piazza Cesare Battisti, spazio a “Mazzolini di fiori con stile”, laboratorio dedicato alla preparazione di spille-bouquet da bavero. Alle 10.30, allo stand Muses-Accademia Europea delle Essenze di via Beccaria, si terrà un laboratorio olfattivo. Alle 11.15 è prevista l’inaugurazione ufficiale della Fiera di Primavera, sempre al Giardino delle parole. A mezzogiorno si parlerà del “Potere dell’aglio” con Guido Viale, seguito alle 12.30 dall’Aperitivo con la bagna freida di pace e felicità. Nel pomeriggio, alle 14, torna il Digestivo con l’erborista; alle 14.30 Claudio Cassardo proporrà l’incontro “Capire il clima per scegliere che cosa coltivare”; alle 15.30, oltre al nuovo laboratorio olfattivo allo stand Muses, si terrà la presentazione del libro “Cronache da un pianeta confuso tra illusione verde e speranza” di Ludovico Del Vecchio e Francesco Ferrini. Alle 16 sarà la volta della conversazione dell’apicoltore Samuele Bolassa su biodiversità e apicoltura, alle 16.30 in piazza San Pietro è prevista la visita alla mostra “Anche se non sono solo rose e fiori”, alle 17 il Laboratorio del coltivatore di petunie, adatto anche ai bambini, e alle 17.30 il Comizio Agrario aprirà la propria sede e la biblioteca storica alle visite.

Domenica 12 aprile il programma culturale ripartirà alle 9 con “Early Bird”, caffè e biscottini offerti ai più mattinieri al Giardino delle parole. Alle 9.30 si parlerà del Manuale del coltivatore di insalate (anche in città), mentre alle 10, con ritrovo in piazza Cesare Battisti, prenderà il via la visita guidata negli stand di piante della manifestazione insieme alla garden designer Elena Maggiora, della durata di circa un’ora e mezza. Alle 10.30, in via Beccaria, tornerà il laboratorio olfattivo di Muses. Alle 11.30, al Giardino delle parole, spazio a “Fiori belli e… buoni!”, seguito alle 12.30 dall’Aperitivo dei mangiatori di fiori. Nel pomeriggio, alle 14, nuovo appuntamento con il Digestivo con l’erborista e alle 14.30, in piazza San Pietro, la visita alla mostra “Anche se non sono solo rose e fiori”. Alle 15 si parlerà di “Fiori e giardini al tempo dell’intelligenza artificiale” con Emanuela Rosa Clot, direttrice di Gardenia; alle 15.30 nuovo laboratorio olfattivo allo stand Muses; alle 16 l’erborista Matteo Chiesa guiderà una conversazione su profumi, sapori e virtù delle erbe aromatiche; alle 16.30 sarà presentata la nuova manifestazione “Monfleur, la cultura dei fiori a Mondovì Piazza”; alle 17 si terrà il talk show “Riprendendo il discorso sui castagni… Castagni per le nuove generazioni” e alle 18 chiusura con l’Aperitivo con il Rakiko.

In piazza Cesare Battisti sarà allestito anche il Kid Garden, con un salottino dove disegnare e sfogliare i libri della Piccola Biblioteca dei Bimbi e una serie di laboratori di circa mezz’ora, adatti ai bambini dai 5 ai 12 anni. I piccoli partecipanti potranno portare a casa quanto realizzato. Molti laboratori per adulti saranno comunque adatti anche ai ragazzi dagli 8 anni in su. Sabato 11 aprile, alle 10.30 e alle 15, si terrà il laboratorio “Le bombe di pace dei bambini sono piene di fiori”, dedicato alla preparazione di semi da avvolgere nell’argilla, mentre alle 17 sarà proposto “Hotel per insetti… da passeggio”, per creare piccoli nidi per bombi e api solitarie con legni riciclati. Domenica 12 aprile, dalle 11 alle 12, si terrà “Tanti semini per ortolani bambini!”, scambio semi e lezione pratica di semina dedicata ai più piccoli con gli esperti di ADiPA Piemonte, del Gruppo Vado per semi di Vado, del labirinto di girasoli di Farigliano e della Proloco di Piozzo, specializzata in zucche. Saranno ammessi anche i genitori. Alle 14.30 è invece in programma “Prepariamo l’erbario”, attività dedicata alla scelta e pressatura di foglie e fiori come fanno i botanici.

In piazzetta Monsignor Moizo troverà spazio l’area Agroecologia, dedicata ai produttori biologici e alla sensibilizzazione sulla prospettiva agroecologica. Parteciperanno i produttori della rete Ecorami, progetto di respiro europeo con capofila Agrispesa che riunisce una trentina di aziende biologiche piemontesi. Il pubblico potrà conoscere gli agricoltori e acquistare i prodotti biologici, mentre l’azienda Le Nuove Rotte offrirà anche un servizio di street food. Saranno presenti inoltre i membri di Sgasà, che sabato 11 aprile alle 15.30, in via del Risorgimento 4/C, inaugureranno lo spazio “Segnavento – Piccolo mercato dello sfuso”. Tornerà anche il progetto Piatti Volanti, servizio di noleggio di stoviglie per eventi piccoli e grandi. L’incontro con il gruppo sarà l’occasione per stimolare domande, riflessioni e un confronto costruttivo sulle scelte di consumo alimentare che si compiono ogni giorno. Al centro della piazzetta, Ivo Boggione, operatore di fattoria didattica, condurrà laboratori educativi e di sensibilizzazione sull’apicoltura biologica e sulla visione agroecologica necessaria per tutelare impollinatori e agroecosistema. Nelle due giornate sono previsti appuntamenti specifici per le famiglie alle 10.30 e alle 15.30, mentre alle 12 e alle 17 si terranno laboratori rivolti a studenti delle scuole superiori e universitari sul miele, sulla complessità del paesaggio rurale e sulle scelte agroecologiche.

In piazza Roma sarà allestita l’area “Mangiare in Fiera”, con lo street food a cura dell’associazione Fiori di Bambù. La manifestazione sarà anche un’occasione per scoprire il patrimonio culturale cittadino, con la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica” a cura di Vincenzo Sanfo, la mostra “Bastoni da Passeggio: Utilità e prestigio”, la Chiesa della Missione, la Torre del Belvedere con l’appuntamento ArteNatura sabato 11 aprile alle 15, il Museo della Ceramica, che ospiterà la mostra degli elaborati del Biennio del Liceo Artistico “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì e l’esposizione “Un piatto di biscotti. Marco Levi 1910-2001”, e il Museo Civico della Stampa, per l’occasione con biglietto promozionale a 4 euro.

(Foto d'archivio)