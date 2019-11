Fino al 29 novembre chiusa di giorno, ma non nei weekend, la "strada del mare" in Valle Roya

Proseguono le chiusure per lavori sulla strada che unisce la provincia di Cuneo alla Liguria e alla Costa Azzurra attraverso la Valle Roya. Gli interventi, in particolare, che prevedono l'installazione di reti per la protezione dalla caduta di massi, sono partiti alla fine di ottobre, determinando un mese incerto per il traffico sul confine.

Tuttavia, lo stop al traffico vale soltanto di giorno e non nei weekend per ridurre al minimo i disagi, dalle 8,30 alle 16, da martedì 12 a venerdì 29 novembre. La circolazione torna regolare di notte e il weekend dalle 16 del venerdì alle 8,30 del lunedì.

Su questa strada, la RD 6204, resta in vigore il divieto di circolazione rivolto ai veicoli superiori alle 19 tonnellate, nei centri urbani di Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue, Tende e Fontan. L'itinerario consigliato a questi mezzi pesanti è sulla E717 e la E80 via Savona.