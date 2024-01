Fine settimana con il ritorno del sole, ma gelo notturno e temperature anche sotto zero

Sabato 20 gennaio

Nuvolosità: in gran parte soleggiato, con residui addensamenti fino al primo mattino nelle vallate del Torinese e del Cuneese; foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure.

Precipitazioni: deboli nevicate residue nelle vallate alpine occidentali e sudoccidentali fino alle ore intorno all'alba.

Zero termico: in graduale rialzo nel corso della giornata fino ai 1200-1400 metri in serata.

Venti: da nord-nordest a tutte le quote, moderati in montagna e fino a quote collinari, con rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali, deboli o localmente moderati in pianura.

Domenica 21 gennaio

Nuvolosità: soleggiato con velature in transito da nordovest nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato aumento dal pomeriggio fino ai 2800-2900 metri a est e 3000-3100 metri ad ovest. Venti: deboli o moderati da ovest-nordovest sulle Alpi, deboli variabili altrove.

Lunedì 22 gennaio