Finale di Occit'Amo mercoledì a Saluzzo con "Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare"

CUNEO CRONACA - Nell’arena di piazza Montebello 1 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, “Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare” chiuderà la settima edizione di “Occit’amo” mercoledì 1° settembre alle ore 21. L’evento, uno spettacolo di narrazione e canzoni proposto in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Cinema Teatro Magda Olivero, si inserisce nella tradizione del festival multisensoriale delle valli occitane di esplorare linguaggi provenienti da tutti i mondi dello spettacolo. Il biglietto di ingresso (intero 12 euro, ridotto 10 euro) è prenotabile scrivendo a prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Si precisa che, con l’entrata in vigore dal 6 agosto del green pass obbligatorio per gli eventi e le manifestazioni, anche per quest’ultimo appuntamento stagionale di “Occit’amo” sarà necessario esibire il documento.

Con questo importante tassello si chiude la programmazione del festival di quest’anno, che si è articolata in un cartellone composto da oltre 50 appuntamenti tra concerti, incontri con gli autori, recital, balli distanziati ed eventi per famiglie con bambini. “Occit’amo” tornerà ancora a metà settembre con due appuntamenti fuori festival, le camminate musicali organizzate in collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino e in programma domenica 12 settembre in valle Maira e domenica 26 settembre in valle Varaita. Maggiori informazioni su www.occitamo.it.