"Filio dello spedale" porta la memoria contadina sulla collina di San Giorgio a Peveragno

ADRIANO TOSELLI - Dopo Ferragosto, la «Compagnia del Birùn» ricorda che l’estate con loro continua., sulla collina di San Giorgio a Peveragno — suo vero «luogo del cuore» — sarà presentato lo spettacolo teatraleFilio dello spedale», di Alice Bignone, con Ermanno Rovella, ospite della Rassegna «Assaggi 2025 - In contrasto».

«Un uomo non piange. Un uomo lavora. Col petto in fuori e la testa china». Questa è la via che segue Michè per tutta la sua vita. Orfano da che ricorda, non ha mai conosciuto l’amore di un genitore. Lo Spedale, l’orfanotrofio, lo ha affidato a una famiglia di contadini che più che il pane e il letto non può dargli.

Ma la magia arriva proprio quando ne hai bisogno: un giorno, rifugiatosi a piangere nella stalla, incontra una gatta che lo adotta, diventando sua madre. Mentre il gruppo di amici di sempre lo chiama Prugnetta, femminuccia, è proprio la gatta a ricordargli che nella vita bisogna essere buoni, non uomini.

Lo spettacolo, che ha all’attivo oltre quaranta repliche tra Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria ed Emilia, è inserito nel progetto Teatro nei Rifugi, patrocinato dalla Fondazione Nuto Revelli, Ente Parco Alpi Marittime e Associazione Gestori Rifugi Piemonte. Nasce dal lavoro di ricerca e recupero della memoria contadina italiana che, da anni, la Compagnia Salz promuove e fa conoscere nei teatri e nelle scuole.

L’ingresso alle serate è libero e gratuito.