Fibra, marketing e cybersecurity: full immersion tecnologica per 18 studenti con Isiline

CUNEO CRONACA - Sono 18 gli studenti dell’Itis "G.Rivoira" di Verzuolo, degli Istituti di Istruzione Superiore “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo e “Michele Buniva” di Pinerolo, che hanno concluso nel mese di giugno 2025 presso la Isiline Srl di Saluzzo i loro Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, i cosiddetti PCTO, prima conosciuti come alternanza scuola-lavoro. L’azienda saluzzese, radicata sul territorio e nota per la realizzazione di reti in fibra ottica e l’offerta di connessioni Internet tra le più performanti e innovative disponibili sul mercato delle telecomunicazioni, ha aperto le sue porte organizzando due intense settimane formative finalizzate all’acquisizione di competenze pratiche e all’orientamento professionale in cui i ragazzi hanno potuto stare a stretto contatto con i professionisti di Isiline.

“Per questa formazione abbiamo deciso di creare appositamente dei moduli mirati a fornire nozioni e competenze legate ai percorsi di studio specifici dei ragazzi – spiega Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. Una scelta fatta per rendere l’esperienza formativa realmente propedeutica all’avvicinamento al mondo del lavoro e alla conoscenza dei relativi sbocchi lavorativi post scuola superiore. Gli studenti hanno così avuto modo di addentrarsi nel mondo dell’innovazione e della fibra ottica, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. I temi trattati sono stati molteplici, dalla cybersecurity, alla configurazione di router, all’abc del marketing e tutto ciò che ruota intorno alla promozione dei prodotti, all’assistenza clienti e come intervenire per risolvere problematiche specifiche. L’obiettivo finale era quello di sensibilizzare gli studenti al mondo del lavoro e far loro comprendere cosa si cela dietro una connessione internet e al funzionamento di una realtà aziendale strutturata”.

Nel corso delle due settimane di PCTO, gli studenti hanno alternato teoria e pratica. Principalmente per i ragazzi dell’Itis “G.Rivoira” di Verzuolo, è stato messo a punto un modulo più tecnico mirato alla cybersecurity, alla configurazione degli strumenti, etc. Un altro modulo improntato al marketing, proposto per la prima volta da Isiline, è stato impostato come un vero e proprio abc, al termine del quale è stato chiesto a ciascun studente la presentazione di un progetto.

“Il PCTO è anche pratica e per noi è un punto focale su cui concentrarsi per agevolare le nuove generazioni a comprendere dinamiche aziendali e apprendere competenze utili per l’inserimento all’interno del mondo del lavoro", conclude Botta. Infatti, Isiline ha organizzato delle attività in cantiere permettendo ai ragazzi di seguire in prima persona la ‘giornata tipo’ di un professionista Isiline, attraverso la conoscenza della strumentazione necessaria per effettuare sopralluoghi e installare la fibra ottica. Sono seguiti poi affiancamenti in azienda con i relativi tutor dedicati, per poter svolgere attività di assistenza clienti, configurazione di router wifi e di repeater e realizzare progetti legati al mondo del marketing.